Pasqua e Pasquetta 2025: il meteo nelle principali città italiane

Con l’arrivo di Pasqua (20 aprile 2025) e Pasquetta (21 aprile 2025), molti italiani stanno pianificando gite, pranzi all’aperto o momenti in famiglia. Ma che tempo ci aspetta? Le previsioni meteo per queste due giornate festive mostrano un’Italia divisa, con condizioni variabili tra Nord, Centro e Sud. Ecco un quadro dettagliato e chiaro, pensato per aiutare tutti a organizzare al meglio le festività. Di seguito, le previsioni suddivise per macroaree e città.

Nord Italia: maltempo in agguato, ma con qualche schiarita

Il Nord Italia, durante Pasqua e Pasquetta 2025, sarà influenzato da un flusso perturbato atlantico che porterà instabilità, soprattutto nella giornata di Pasqua. Tuttavia, Pasquetta potrebbe regalare momenti più stabili, anche se non ovunque. Le temperature saranno generalmente miti, oscillando tra i 10 e i 18°C, ma con possibilità di nevicate sopra i 1.300-1.500 metri sulle Alpi.

Previsioni città per città

Aosta (Valle d’Aosta): Pasqua con cielo coperto e piogge moderate, soprattutto al mattino. Pasquetta più variabile, con schiarite nel pomeriggio ma rischio di rovesci verso sera. Temperature tra 8 e 14°C.

Torino (Piemonte) : Pasqua instabile con piogge intense, possibili temporali nel pomeriggio. A Pasquetta cielo nuvoloso ma con precipitazioni più deboli. Massime intorno ai 16°C.

: Pasqua instabile con piogge intense, possibili temporali nel pomeriggio. A Pasquetta cielo nuvoloso ma con precipitazioni più deboli. Massime intorno ai 16°C. Milano (Lombardia) : Pasqua con piogge sparse e vento moderato. Pasquetta vede un miglioramento, con nubi ma senza precipitazioni significative. Temperature tra 12 e 17°C.

: Pasqua con piogge sparse e vento moderato. Pasquetta vede un miglioramento, con nubi ma senza precipitazioni significative. Temperature tra 12 e 17°C. Trento (Trentino-Alto Adige) : Pasqua fresca, con neve sopra i 1.500 metri e piogge in fondovalle. Pasquetta nuvolosa ma asciutta. Massime sui 14°C.

: Pasqua fresca, con neve sopra i 1.500 metri e piogge in fondovalle. Pasquetta nuvolosa ma asciutta. Massime sui 14°C. Venezia (Veneto) : Pasqua variabile, con alternanza di sole e piogge leggere. Pasquetta più stabile, ma umida vicino alla costa. Temperature tra 14 e 18°C.

: Pasqua variabile, con alternanza di sole e piogge leggere. Pasquetta più stabile, ma umida vicino alla costa. Temperature tra 14 e 18°C. Trieste (Friuli-Venezia Giulia) : Pasqua con piogge al mattino e schiarite pomeridiane. Pasquetta nuvolosa, rischio di rovesci sparsi. Massime sui 17°C.

: Pasqua con piogge al mattino e schiarite pomeridiane. Pasquetta nuvolosa, rischio di rovesci sparsi. Massime sui 17°C. Genova (Liguria) : Pasqua con maltempo, piogge forti e vento di scirocco. Pasquetta più tranquilla, ma cielo coperto. Temperature tra 13 e 16°C.

: Pasqua con maltempo, piogge forti e vento di scirocco. Pasquetta più tranquilla, ma cielo coperto. Temperature tra 13 e 16°C. Bologna (Emilia-Romagna): Pasqua nuvolosa con piogge moderate. Pasquetta con schiarite, ma possibili piovaschi verso sera. Massime intorno ai 19°C.

Centro Italia: instabilità al Nord, più sole verso Sud

Il Centro Italia vivrà un mix di condizioni meteo, con il versante tirrenico più esposto a piogge e temporali, specialmente a Pasqua. Le regioni adriatiche e l’Umbria potrebbero godere di momenti più asciutti. Le temperature saranno leggermente sopra la media, tra i 14 e i 20°C.

Previsioni città per città

Firenze (Toscana) : Pasqua con piogge moderate, soprattutto al mattino. Pasquetta variabile, con schiarite ma rischio di rovesci pomeridiani. Temperature tra 14 e 18°C.

: Pasqua con piogge moderate, soprattutto al mattino. Pasquetta variabile, con schiarite ma rischio di rovesci pomeridiani. Temperature tra 14 e 18°C. Perugia (Umbria) : Pasqua instabile con piogge sparse. Pasquetta più asciutta, con cielo parzialmente nuvoloso. Massime sui 17°C.

: Pasqua instabile con piogge sparse. Pasquetta più asciutta, con cielo parzialmente nuvoloso. Massime sui 17°C. Ancona (Marche) : Pasqua con cielo coperto e piogge deboli. Pasquetta più soleggiata, ma con nubi in aumento verso sera. Temperature tra 15 e 19°C.

: Pasqua con cielo coperto e piogge deboli. Pasquetta più soleggiata, ma con nubi in aumento verso sera. Temperature tra 15 e 19°C. Roma (Lazio) : Pasqua con piogge al mattino e miglioramento nel pomeriggio. Pasquetta nuvolosa ma senza precipitazioni significative. Massime intorno ai 20°C.

: Pasqua con piogge al mattino e miglioramento nel pomeriggio. Pasquetta nuvolosa ma senza precipitazioni significative. Massime intorno ai 20°C. L’Aquila (Abruzzo) : Pasqua fresca con piogge e possibili nevicate sopra i 1.600 metri. Pasquetta variabile, con schiarite. Temperature tra 10 e 15°C.

: Pasqua fresca con piogge e possibili nevicate sopra i 1.600 metri. Pasquetta variabile, con schiarite. Temperature tra 10 e 15°C. Campobasso (Molise): Pasqua nuvolosa con piogge leggere. Pasquetta più stabile, con sole alternato a nubi. Massime sui 16°C.

Sud Italia e Isole: sole prevalente, ma con qualche disturbo

Il Sud Italia e le isole saranno le aree più fortunate, con condizioni generalmente più stabili e soleggiate. Tuttavia, non mancheranno momenti di instabilità, soprattutto in Campania e Calabria tirrenica. Le temperature saranno primaverili, con valori tra i 16 e i 22°C, e un clima quasi estivo in Sicilia e Sardegna.

Previsioni città per città

Napoli (Campania) : Pasqua con piogge sparse al mattino e schiarite pomeridiane. Pasquetta soleggiata, con qualche nube. Temperature tra 16 e 21°C.

: Pasqua con piogge sparse al mattino e schiarite pomeridiane. Pasquetta soleggiata, con qualche nube. Temperature tra 16 e 21°C. Bari (Puglia) : Pasqua soleggiata con vento moderato. Pasquetta stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso. Massime sui 20°C.

: Pasqua soleggiata con vento moderato. Pasquetta stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso. Massime sui 20°C. Potenza (Basilicata) : Pasqua variabile con piogge leggere. Pasquetta più asciutta, con schiarite. Temperature tra 12 e 17°C.

: Pasqua variabile con piogge leggere. Pasquetta più asciutta, con schiarite. Temperature tra 12 e 17°C. Catanzaro (Calabria) : Pasqua con piogge tirreniche al mattino, sole altrove. Pasquetta soleggiata, ma con vento di scirocco. Massime sui 19°C.

: Pasqua con piogge tirreniche al mattino, sole altrove. Pasquetta soleggiata, ma con vento di scirocco. Massime sui 19°C. Palermo (Sicilia) : Pasqua con sole e qualche nube sparsa. Pasquetta serena, con clima mite. Temperature tra 18 e 22°C.

: Pasqua con sole e qualche nube sparsa. Pasquetta serena, con clima mite. Temperature tra 18 e 22°C. Cagliari (Sardegna): Pasqua soleggiata con vento leggero. Pasquetta stabile, con cielo sereno. Massime intorno ai 21°C.

Tendenze generali e consigli

Le previsioni indicano che Pasqua 2025 sarà caratterizzata da un’Italia meteorologicamente divisa: il Nord vedrà il maggior rischio di maltempo, il Centro un’alternanza di pioggia e sole, mentre il Sud e le isole godranno di condizioni più favorevoli. Pasquetta sembra promettere un lieve miglioramento generale, ma senza escludere del tutto la possibilità di rovesci, soprattutto al Nord e sul versante tirrenico.

Per chi pianifica gite o attività all’aperto, il consiglio è di monitorare gli aggiornamenti meteo nei giorni precedenti, poiché aprile è un mese notoriamente variabile. Al Nord, meglio avere un piano B per pranzi al coperto; al Centro, ombrelli e giacche leggere saranno utili; al Sud, via libera a picnic e passeggiate, ma con attenzione al vento in alcune zone costiere.