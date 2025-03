E’ nata Arya, figlia della Tiktoker Gaia Bianchi e del rapper Tony Boy: gli auguri dei vip

Roma, 6 marzo 2025 – È nata Arya: così si chiama la figlia della creator Gaia Bianchi, 21 anni, e del rapper Tony Boy, 25, nata il 5 marzo 2025. L’annuncio social ha fatto impazzire i follower: il rapper e l’influencer – oltre 2 milioni di seguaci solo su Instagram –, che si frequentano dall’ottobre 2023 e sono tra i volti più conosciuti tra la Generazione Z, sono ufficialmente diventati genitori.

L’annuncio di Gaia Bianchi

L’annuncio, ovviamente, è arrivato via social, dove sono apparse le tenere foto della coppia dall’ospedale con la neonata tra le braccia. Solo in questo momento ai follower è stato rivelato anche il nome della bimba, Arya, tenuto nascosto fino all'ultimo. Per festeggiare, inoltre, il neo papà ha illuminato il cielo con tanti fuochi d'artificio rosa.

Prima di condividere le prime immagini di Arya, Gaia Bianchi aveva pubblicato una storia con le emoji di un pulcino e un fiocco rosa: un chiaro indizio per far sapere ai suoi follower, che hanno seguito con curiosità la gravidanza sin dal primissimo annuncio di ottobre 2024 (video su YouTube in cui la mamma raccontava le sue emozioni), che il momento atteso era arrivato.

Le dirette social

A novembre 2024 c’era stato poi il gener reveal: una diretta social seguita da oltre 100.000 spettatori. Ieri, infine, Gaia Bianchi si è mostrata con Arya in braccio, nel letto d'ospedale: accanto a lei un visibilmente emozionato Tony Boy, alias di Antonio Hueber, rapper ’98 padovano. Tra i commenti gli auguri di Ghali, Achille Lauro e altri artisti della scena musicale italiana.

Ciò che non è passato inosservato, poi, è stato lo stile con cui è stata vestita la neonata, che indossa un berretto dal vistoso ponpon di pelliccia. Due collane luccicanti, inoltre, appaiono negli scatti adagiate sul letto insieme alla piccola.

Nei commenti sotto al post, infine, spicca la trasparenza con cui i giovani genitori hanno condiviso la loro esperienza con i fan: i loro profili social sono inondati di messaggi di auguri e congratulazioni. Il legame dei due con la loro community è molto forte e i fan non vedevano l’ora di partecipare a questo momento così speciale.