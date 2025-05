Lite fuori dalla discoteca Baita a Lago, ucciso ragazzo di 20 anni. Castelfranco Veneto sotto choc

Castelfranco Veneto, 4 maggio 2025 – Alba di sangue a Castelfranco Veneto. Una ragazzo di 20 anni è morto dopo essere stato gravemente accoltellato nei pressi della discoteca Baita a Lago. La vittima è stata colpita a seguito di una violenta rissa scoppiata intorno alle 4 di domenica mattina. Il 20enne, originario di Trebaseleghe (Padova), sarebbe arrivato con mezzi propri in ospedale a Castelfranco, i sanitari hanno fatto di tutto per salvarlo, ma non c’è stato nulla da fare.

Gravemente ferito anche un altro ragazzo di 22 anni della provincia di Treviso, arrivato anch'esso in ospedale a Castelfranco. A quanto si apprende viene sottoposto in queste ore a un intervento chirurgico e dovrebbe essere quindi trasferito in rianimazione. La prognosi per lui è riservata.

Secondo fonti investigative, nella rissa sarebbero rimasti feriti anche altri due giovani. Uno a una gamba, attualmente all'ospedale di Montebelluna, mentre un quarto ha riportato solo una lieve ferita che è stata suturata ed è stato già dimesso. Due ventenni sono stati fermati dai militari di Castelfranco Veneto e portati in caserma per accertamenti.

Cosa è successo

La dinamica dell’omicidio e delle aggressioni è ancora in fase di accertamento. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri i ragazzi si trovavano tutti nel locale e non si esclude che i dissapori siano nati sulla pista da ballo e poi degenerati all'esterno. Si cerca di far luce anche sui motivi che hanno innescato la lite tra un numero di giovani ancora in fase di identificazione.

Al momento si sa che nel corso della notte dalla discoteca qualcuno ha chiamato il Pronto soccorso, ma quando il Suem 118 e i militari dell’Arma sono arrivati sul posto non hanno trovato nessuno.