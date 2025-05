Guerra in Ucraina, Putin: “Contro Kiev non c’è stato bisogno di usare le armi nucleari. E spero non sarà necessario”

Roma, 4 maggio 2025 - Il presidente russo Vladimir Putin non ha dubbi: in Ucraina "non si è presentata la necessità di usare armi nucleari". Secondo lo zar, che ha parlato durante un’intervista tv, la Russia è abbastanza forte per vincere con le armi convenzionali. "Volevano provocarci, costringerci a commettere errori. Ma non c'era bisogno di ricorrere alle armi cui lei ha fatto riferimento. E spero che non sarà necessario", auspicando che non ce ne sia bisogno. Secondo il leader russo 72enne il Cremlino porterà il conflitto in Ucraina a una "conclusione logica", cioè al raggiungimento degli obiettivi di Mosca.

Dichiarazioni che non possono lasciar tranquilla Kiev, ma neanche Washington, come preoccupa entrambi anche la visita del presidente cinese Xi Jinping a Mosca per le celebrazioni per l'ottantesimo anniversario della vittoria alleata sulla Germania nazista. Il leader asiatico rimarrà in Russia dal 7 al 10 maggio e, oltre a partecipare all'evento a fianco di Putin, approfitterà dell'occasione anche per prendere parte a colloqui bilaterali sullo “sviluppo di relazioni di partenariato globali e di interazione strategica” e sulle “questioni attuali dell'agenda internazionale e regionale”. Il Cremlino ha fatto sapere: "Si prevede che saranno firmati una serie di documenti bilaterali tra governi e ministeri". Per lo stesso periodo di tempo Putin aveva proposto una tregua di tre giorni (dall'8 al 10 maggio, ndr) nel conflitto, ma venerdì sera il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rifiutato di “assecondare” le brevi tregue proposte dal nemico, ma senza respingere esplicitamente il cessate il fuoco, rispondendo con una velata minaccia: l'Ucraina non può garantire la sicurezza dei leader internazionali che si recheranno a Mosca per le celebrazioni.

