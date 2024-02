La guida completa al FantaSanremo 2024: regolamento, come funziona e cosa si vince

Iscrizioni chiuse per il FantaSanremo 2024. Edizione da record per il bar Papalina e il gruppo di ideatori del concorso non sportivo più famoso d'Italia. Solo il Fantacalcio, infatti, ha un numero di adesioni più alto. Il FantaSanremo ha fatto registrare oltre due milioni di squadre iscritte.

L'idea del FantaSanremo ricalca in parte quella del Fantacalcio: ogni partecipante deve formare la propria squadra come se ne fosse l'allenatore. E quindi tenendo conto di possibili bonus e malus.

Il posizionamento in classifica conta eccome, quindi avere in squadra artisti che possono ambire ad entrare perlomeno nella top ten è essenziale. Anche i Premi della Critica danno un boost importante, visto che valgono almeno una ventina di punti ognuno. Non mancano poi dei bonus che riguardano i nomi e le storie dei concorrenti in gara, ad esempio Il Tre che si classifica terzo, i The Kolors che si esibiscono in collegamento da Ibiza, Maninni che viene presentato come Maninno.

Altri bonus sono rappresentati da alcuni episodi del passato: il bonus Truppi se il concorrente indossa la canottiera, il bonus Elettra se twerka, il bonus Dargen se indossa gli occhiali da sole, fra i tanti. Ci sono poi i bonus "serali", ovvero quelli che si possono ottenere di serata in serata: dirige l'orchestra il maestro Enrico Melozzi, ombelico in bella vista, artista che arriva scalzo sul palco: insomma questi bonus riguardano tutto ciò che si svolge durante l'esibizione sul palco.

Sono previsti poi bonus settimanali e anche giornalieri, che saranno decisi di volta in volta. I malus invece sono inferiori dal punto di vista della quantità, ma possono costare molto: l'inciampo pre esibizione sulla scalinata toglie 20 punti, una caduta ben 50, problemi tecnici che causano l'interruzione del brano 20 punti, per citarne alcuni.

Quale è quindi la fantasquadra ideale? Quella che ha un giusto bilanciamento fra i nomi favoriti alla vittoria finale del Festival di Sanremo - almeno uno ce ne vuole -, fra i cantanti più estrosi e anche una possibile sorpresa, un concorrente sul quale scommettere per aggiungere pepe alla squadra.

Il premio finale del FantaSanremo 2024, al netto di quelli che mettono in palio le diverse leghe sponsorizzate e brandizzate, è la "Gloria eterna”. Non si vincono soldi nè premi. Solo la “Gloria eterna”.

Nel corso degli anni il numero di leghe, ovvero campionati, all'interno della lega generale si è moltiplicato. Ogni concorrente può giocare senza partecipare a leghe, creare una lega propria in cui invitare anche amici e conoscenti, entrare in una lega di amici oppure partecipare a una delle leghe di qualche marchio noto.

I punteggi sono calcolati a insindacabile giudizio dell'organizzazione del FantaSanremo e, in caso di dubbi, vengono vagliati una seconda volta al Var.