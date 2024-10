I Jalisse vogliono il Festival di Sanremo 2025: “Torniamo dopo 28 anni”

I Jalisse vogliono tornare in gara al Festival di Sanremo. Non è un mistero, non lo è stato negli ultimi 27 anni e non lo è neanche oggi.

“Abbiamo scritto due brani, quindi abbiamo proposto entrambi i brani e aspettiamo, attendiamo. Se sarà la volta buona bene, altrimenti andremo avanti per la nostra strada”: l’annuncio è arrivato direttamente da Fabio Ricci e Alessandra Drusian, ovvero i Jalisse, in collegamento con il salotto di Caterina Balivo nella sua ‘La volta buona’.

Fino a questo punto, nulla di differente rispetto a quello che Alessandra Drusian e Fabio Ricci hanno fatto negli ultimi 27 anni. E negli ultimi 27 anni non solo non c’è stato soltanto Amadeus alla conduzione del Festival di Sanremo, ma c’è già stato anche Carlo Conti. Che, quindi, in diverse occasioni non li ha selezionati. Che questa possa finalmente essere la volta buona per rivedere il duo in gara?

“Se non dovessero prenderci, veniamo a trovarti” hanno aggiunto i Jalisse parlando con Caterina Balivo.

Quella al Festival di Sanremo 2024, l’ultimo targato Amadeus, dei Jalisse è stata salutata da tutti come una sorta di apparizione del duo. Diversa, però, sarebbe la presenza di Alessandra Drusian e Fabio Ricci di nuovo in gara. Il duo ha vinto il Festival di Sanremo nel 1997 con l’ormai celeberrima ‘Fiumi di parole’. Da allora il mondo della musica non solo è cambiato, ma ha anche fatto tre salti carpiati, otto giravolte ritornate e almeno quattro salti mortali. Questo significa che non è detto che quello che funzionava un tempo possa essere efficace ancora oggi. Un esempio ne è il fatto che ‘Il paradiso è qui’, brano presentato a ‘Una voce per San Marino’ soltanto qualche mese fa, non ha spalancato ai Jalisse le porte dell’Eurovision Song Contest per il il Titano.

Questo, va detto, però non significa nulla visto che per rappresentare San Marino alla manifestazione europea sono stati scelti i Megara, che hanno ingiustificabilmente superato Loredana Bertè.