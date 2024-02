Programma di Sanremo 2024 dalla prima serata alla finale: tutti i momenti da non perdere

Rullo di tamburi. Alle 20.40 di martedì 6 febbraio parte su Rai 1, e in streaming su Rai Play, la diretta della 74esima edizione del Festival di Sanremo che per la quinta volta consecutiva sarà condotta da Amadeus, divenuto ormai recordman della kermesse musicale: la finale del 2023 aveva registrato oltre 12 milioni di spettatori e una media del 66% di share. Cinque serate in cui, sul palco del Teatro Ariston della celebre città ligure, 30 artisti si sfideranno a ritmo di canzoni inedite fino alla finalissima di sabato 10 febbraio: chi uscirà vincitore, come sempre, rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest 2024, che si svolgerà in Svezia dal 7 all'11 maggio 2024.

Poi la curiosità per i co-conduttori e le co-conduttrici, cinque quest'anno. Marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e Fiorello, immancabile compagno d'avventura sanremese di Amadeus, che si è già trasferito con il proverbiale glass e in resto della sua squadra di fronte all'Ariston per raccogliere il testimone alla fine di ogni puntata, fino a venerdì 9 febbraio, e condurre in diretta un'edizione notturna di “Viva Rai2!... Viva Sanremo” insieme anche ad Alessia Marcuzzi. Tanti ospiti, a cominciare dai protagonisti delle serie Rai come Edoardo Leo ('Il Clandestino'), Luca Argentero ('Doc – Nelle tue mani' alla terza stagione), Claudio Gioè ('Makari', di cui in primavera arriva la quarta stagione) per arrivare ai nomi internazionali. Novità importante per quanto riguarda le giurie chiamate a votare i cantanti: oltre a quella della sala stampa, tv e web e il pubblico con il televoto, in questa edizione è stata introdotta anche la giuria delle radio. Senza ulteriori indugi, vediamo cosa ci riserva Sanremo 2024 sera per sera, chi si esibirà, come si voterà, chi saranno gli ospiti e chi co-condurrà.

Inizio col botto. Amadeus, che come le sue passate edizioni ricopre anche il ruolo di direttore artistico, sarà affiancato da Marco Mengoni nella doppia veste di co-conduttore e super-ospite musicale della prima serata. Il cantante porterà di nuovo sul palco dell'Ariston il brano 'Due Vite' con cui ha trionfato a Sanremo 2023, la sua seconda vittoria al festival a 10 anni da 'L'Essenziale' del 2013. Per la prima volta ascolteremo tutti e 30 i brani in gara, che saranno votato solo dalla giuria della sala stampa, tv e web e alla fine sarà svelata una classifica provvisoria con le prime 10 posizioni. Taglio del nastro anche per i due palchi esterni di Sanremo 2024. In Piazza Colombo, dove è stato eretto il Suzuki Stage, marchio delle edizioni targate Amadeus, si esibirà Lazza, che si è classificato secondo lo scorso anno, mentre sulla nave Costa Smeralda ormeggiata al porto – new entry del 2023 – a far ballare il pubblico sarà il rapper Tedua.

Seconda serata, prima co-conduttrice. A scendere la famosa scalinata al fianco di Amadeus sarà Giorgia, che nel 1994 cantava per la prima volta 'E Poi' sul palco dell'Ariston, per la sezione Nuove Proposte della 44esima edizione del festival, e ora torna anche per festeggiare i 30 anni dell'iconico brano. La competizione entra nel vivo, canterà metà dei concorrenti introdotti ognuno dagli altri 15 artisti secondo accoppiate sorteggiate sul momento. Il pubblico con il televoto e la neonata giuria delle radio giudicheranno le esibizioni al 50 e 50 e alla fine saranno annunciati i primi cinque classificati della serata.

Poi una prima tornata di grandi ospiti a partire dal mitico John Travolta, 70 anni il prossimo 18 febbraio, di cui qualcuno ricorderà la prima ospitata del 2006, edizione condotta da Panariello, e lo sketch del massaggio ai piedi con Victoria Cabello. Leo Gassmann – nel 2023 arrivato 18esimo al festival con 'Terzo cuore' – presenta il film 'Califano' sulla vita del Califfo e il ritorno sulle scene di Giovanni Allevi dopo la battaglia contro un mieloma multiplo annunciata a giugno 2022. Il cast della quarta stagione di 'Mare Fuori', di cui su RaiPlay ono uscite le prime sei puntate in anteprima, e la Nuova Orchestra Santa Balera che celebra i 70 anni di 'Romagna mia'. Rosa Chemical, altro protagonista della passata edizione di Sanremo, si esibirà dal palco di Piazza Colombo e il dj internazionale Bob Sinclair sarà sulla nave Costa Smeralda.

Brillante, irriverente ed elegante: l'attrice e comica Teresa Mannino sarà la co-conduttrice della terza serata di Sanremo 2024, ed è già fibrillazione per il monologo. La gara prosegue con lo stesso meccanismo del mercoledì ma a parti invertite, cioè gli altri 15 artisti si esibiscono introdotti dalla metà che ha cantato la sera precedente. Il voto anche è il medesimo, televoto e giuria delle radio a 50 e 50. E poi il super-ospite internazionale, Russell Crowe, che giorni fa ha accettato l'invito attraverso un video sui social inviato ad Amadeus e Fiorello: "Al mio segnale, scatenate l'inferno!".

L'interprete del Gladiatore tornerà all'Ariston dopo 23 anni dalla prima ospitata del 2001 e di nuovo nelle vesti di cantante della sua band, i 30 Odd Foot Of Grunts. Poi Sabrina Ferilli presenterà la sua 'Gloria', protagonista della nuova fiction, ed Eros Ramazzotti canterà “Terra promessa” per il 40esimo anniversario del suo debutto alla kermesse. Al Suziki Stage attese Paola&Chiara, tornate trionfalmente sulle scene lo scorso anno con 'Furore', mentre sulla Costa Smeralda si esibirà il cantautore rap Bresh.

Per la cruciale serata delle cover, Amadeus avrà il supporto di un'icona della televisione italiana: Lorella Cuccarini sarà la co-conduttrice della quarta serata di Sanremo 2024 – come dimenticare l'energica versione di 'La notte vola' portata proprio alla serata cover della passata edizione in featuring con Olly. Venerdì sarà un'altra lunga serata, in cui tutti e 30 i concorrenti si esibiranno in coppia con altri artisti sulle note di brani del passato, della musica italiana e internazionale, e saranno giudicati da tutte e tre le giurie (sala stampa, tv e web, giuria delle radio, televoto).

Ecco l'elenco delle coppie e delle canzoni della serata: Alessandra Amoroso e BoomDaBash con un medley di loro brani Alfa e Roberto Vecchioni con 'Sogna ragazzo sogna' di Vecchioni Angelina Mango e il Quartetto d'archi dell'orchestra di Roma con 'La rondine' di Mango Annalisa insieme a La Rappresentante di Lista e il coro Artemia con 'Sweet dreams (Are made of this)' degli Eurythmics BigMama insieme a Gaia, La Niña e Sissi con 'Lady Marmalade' di Labelle Bnkr44 e Pino D'Angiò con 'Ma quale idea' di D'Angiò Clara insieme a Ivana Spagna con 'Il cerchio della vita' sempre di Ivana Spagna, accompagnate anche dal coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino Dargen D'Amico e BabelNova Orchestra omaggiano Ennio Morricone con “Modigliani”, brano di Dargen D'Amico, interpretato sulle note di 'The Crisis' ('La leggenda del pianista sull'oceano', 1998, regia di Giuseppe Tornatore) Diodato e Jack Savoretti con 'Amore che vieni, amore che vai' di Fabrizio De André Emma e Bresh con un medley di Tiziano Ferro Fiorella Mannoia e Francesco Gabbani portano 'Che sia benedetta' della Mannoia e 'Occidentali's karma' di Gabbani Fred De Palma e gli Eiffel 65 con un medley dei brani degli Eiffel 65 Gazzelle e Fulminacci con 'Notte prima degli esami' di Antonello Venditti Geolier insieme a Guè, Luchè e Gigi D'Alessio con un medley intitolato 'Strade' Ghali e Ratchopper con un medley intitolato 'Italiano vero' Il Tre e Fabrizio Moro con un medley di canzoni di Fabrizio Moro Il Volo e Stef Burns con 'Who wants to live forever' dei Queen Irama e Riccardo Cocciante con 'Quando finisce un amore' di Cocciante La Sad e Donatella Rettore con 'Lamette' della Rettore Loredana Bertè e Venerus portano 'Ragazzo mio' di Luigi Tenco con l'arrangiamento di Ivano Fossati Mahmood e i Tenores di Bitti con 'Come è profondo il mare' di Lucio Dalla Maninni ed Ermal Meta con 'Non mi avete fatto niente' di Ermal Meta Mr.Rain e i Gemelli Diversi con 'Mary' dei Gemelli Diversi Negramaro e Malika Ayane con 'La canzone del sole' di Lucio Battisti Francesco Renga e Nek, già in coppia come concorrenti, portano un medley dei loro successi Ricchi e Poveri insieme Paola & Chiara con un medley di 'Sarà perché ti amo' e 'Mamma Maria' dei Ricchi e Poveri Rose Villain e Gianna Nannini con un medley Sangiovanni e Aitana con un medley di 'Farfalle' e 'Mariposas' di Sangiovanni Santi Francesi e Skin con 'Hallelujah' di Leonard Cohen The Kolors e Umberto Tozzi con un medley di successi di Tozzi

Ne uscirà una classifica parziale e provvisoria con le prime 10 posizioni. Sul fronte ospiti, vedremo sicuramente il cast della serie 'Mameli' sulla vita di Goffredo Mameli, celebre autore dell'inno nazionale della Repubblica italiana, interpretato da Riccardo de Rinaldis Santorelli. Nel frattempo, con collegamenti dall'Ariston previsti durante la serata, Gigi D’Agostino farà ballare le persone sulla nave Costa Smeralda e Arisa canterà dal Suziki Stage di Piazza Colombo.

E così arriveremo alla finalissima di sabato. Fiorello uscirà dal glass della sua edicola per raggiungere sul palco dell'Ariston l'amico Amadeus, affettuosamente soprannominato "Belzebù", a fargli da co-conduttore. L'unico, probabilmente, che può reggere l'infinita serata di chiusura del Festival della canzone italiana, il solo che in vari modi, ha affrontato la sfida sanremese insieme al conduttore ravennate fin dal 2020. Tra gli ospiti, l'etoile Roberto Bolle e Gigliola Cinquetti che festeggerà i 60 anni della canzone 'Non ho l’età'. Nei palchi esterni, Tedua farà un secondo show sulla nave Costa Smeralda mentre Tananai – ultimo ma vincitore morale di Sanremo 2022 con 'Sesso occasionale' e quinto classificato nel 2023 con 'Tango' – si esibirà a Piazza Colombo.

Ma il clou, ovviamente, sarà la competizione. Durante la puntata, sarà svelata la classifica completa risultante dal venerdì. Tutti e 30 i cantanti in gara si esibiranno di nuovo con i loro brani, giudicati esclusivamente tramite televoto, e alla fine sarà annunciata una nuova classifica generale. Gli artisti alle prime cinque posizioni andranno incontro a un secondo round di giudizi, questa volta da parte delle tre giurie sala stampa, tv e web (33%), giuria delle radio (33%) e pubblico con televoto (34%): il più votato sarà il vincitore di Sanremo 2024.

Come sempre, le cinque dirette di Sanremo saranno precedute dal PrimaFestival, la striscia che anticipa la serata, in onda dopo il Tg1 delle 20, condotta quest'anno da Paola & Chiara insieme ai tiktoker Mattia Stanga e Daniele Cabras. Completano le truppe del 2024 l’inviato per 'La vita in diretta' Pierpaolo Pretelli e il trio gli Autogol per le incursioni su RaiPlay. Con l'edizione 2024 Amadeus chiuderà un ciclo professionale, un quinquennio in cui ha rivoluzionato la formula del Festival – tra le altre cose, dando spazio e accogliendo nella narrativa dello show ufficiale anche il fantasy game parallelo FantaSanremo – risollevandone le sorti nonostante il Covid e le immancabili polemiche. Giusto che prenda un po' le distanze per ritornare, forse, con idee ancora nuove in futuro. Per il 2025 i bookmaker danno molto quotato Carlo Conti, staremo a vedere. Intanto, buon Festival!