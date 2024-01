Russel Crowe al Festival di Sanremo 2024, l’annuncio di Amadeus: “Verrà a suonare”

Roma, 15 gennaio 2024 – Il Gladiatore sul palco del Festival di Sanremo 2024, Russel Crowe super ospite della terza puntata. Lo ha annunciato questa mattina Amadeus a ‘Viva Rai2!’, in collegamento telefonico con Fiorello. “Verrà a suonare, sapete che è molto amato nel mondo per il blues”, ha detto il direttore artistico del festival.

L’attore americano arriverà a Sanremo direttamente dal set del suo ultimo film e lo vedremo all’Ariston nella terza serata Festival della Canzone Italiana, in onda l’8 febbraio. “Sta girando un film in Australia: pensate, finisce di girare il 6 febbraio, il 7 viene a Sanremo e l'8 è in onda su Rai1”, ha anticipato Amadeus. E Fiorello gli ha fatto da spalla, con l’ironia di sempre: “E tutto a sue spese”.

Russel Crowe: performance imperdibile

L’ex Gladiatore è appassionato di blues e ha una band con cui di esibisce in tutto il mondo. E non è escluso che la porterà con sé all’Ariston. “Verrà a suonare”, ha infatti confermato Amadeus questa mattina in Rai, mostrando a Fiorello un video di una performance di Crowe.

La seconda volta del Gladiatore

Sono passati 23 anni dalla prima apparizione di Crowe al Festival di Sanremo, correva l’anno 2021. Era stata un'esibizione travolgente: Russel aveva ballato, coinvolgendo il pubblico che ha cantato insieme a lui, accompagnato dalla sua band.