Amadeus e Fiorello a Che tempo che fa. “Questo sarà il nostro ultimo Sanremo”

Roma, 4 febbraio 2024 – "Sono superstizioso, non avrei potuto saltare questo collegamento”. Il cuore batte forte anche se non traspare dai volti di Amadeus e Fiorello, ormai più che pronti a inaugurare la 74esima edizione del Festival di Sanremo, in onda dal 6 al 10 febbraio. “Non ho tempo di emozionarmi”, smorza ‘Ama’ ospite insieme a Fiorello nel salotto di Fabio Fazio di ‘Che tempo che fa’ sulla Nove. Nel mentre seguono il big match Inter-Juve con vicina la maglia numero 9 di Thuram. "Questo è l'ultimo festival, nel prossimo non ci sarà, me lo ha promesso", rivela Fiorello in merito a un possibile sesto Festival consecutivo affidato al conduttore: “Noi finiamo qua, cioè lui finisce qua e di conseguenza anche io. Anche per rispetto del pubblico che non ne può più. Cosa faremo in futuro? Apriremo una pagina only fans in coppia!, ha scherzato Fiorello. Tra gag e emozioni pre-festival Amadeus dice: "Sanremo è cambiato perché è una festa anche in città. Il mio festival parte dalla musica e l'importante è stare bene”. Poi una precisazione sul ruolo di Fiorello: “Non può salire sul palco, ma sarà il co-conduttore da fuori. Sabato sera invece potrà salire sul palco” e sarà come si auto-definisce il “co-co” di Amadeus. Fiorello poi non ha perso l’occasione per ironizzare: “Sono aziendalista e i vertici Rai mi hanno detto che non devo parlare troppo con voi. Dico solo una cosa e poi basta perché il dg Rossi e Roberto Sergio non vogliono che faccia troppo. Il fatto che ci hai invitato dimostra che sei un uomo Rai. Ma sei pagato da altri... e questo alla Rai piace tanto".