Sanremo 2024, quanto costa il Teatro Ariston

Quanto costa affittare il Teatro Ariston per il Festival di Sanremo? A svelarlo è stato Walter Vacchino, proprietario del cinema-teatro - durante il resto dell'anno l'Ariston ospita tanto spettacoli teatrali quanto proiezioni cinematografiche come una qualsiasi altra struttura del genere - in diretta radio su Rds con Anna Pettinelli. La stessa Anna Pettinelli, oggi fra i docenti di Amici di Maria De Filippi, è stata diverse volte al Teatro Ariston e anche in veste di conduttrice proprio del Festival di Sanremo.

La stessa conduttrice radiofonica ha spiegato come funziona la macchina organizzativa e burocratica da questo punto di vista: la Rai paga il Comune di Sanremo per l'organizzazione del Festival di Sanremo, l’Amministrazione comunale a propria volta mette disposizione il Teatro Ariston pagandone l'affitto ai proprietari.

"L'affitto dell'Ariston costa circa un milione e 600mila euro - ha spiegato Vacchino -. Abbiamo più di diecimila metri quadrati di superficie e servizi, chi viene a vedere l'Ariston può fare un tour virtuale di spazi e camerini".

Anche perché, proprio grazie al fatto di essere sede ogni anno ormai da decenni della manifestazione musicale più longeva e seguita d'Italia, il Teatro Ariston è diventato una vera attrazione di per sè, una sorta di tempio della musica moderna.