Lorella Cuccarini a Sanremo 1995: ‘Un altro amore no’ e l’esibizione cult

Lorella Cuccarini al Festival di Sanremo 2024 come co-conduttrice. Un'icona di un modo di fare televisione non urlato, ma basato sul talento, sulla grinta e sul lavoro. Quello vero, quello che porta a fare delle rinunce ma che fa ottenere anche molte soddisfazioni. E che ha fatto diventare Lorella Cuccarini una vera icona per generazioni di telespettatori.

Generazioni che la ricordano anche un'altra volta sul palco del Teatro Ariston. Oltre a quella in qualità di ospite del giovane Olly nella serata cover del Festival di Sanremo 2023, c'è stata un'altra occasione in cui la showgirl è stata protagonista assoluta al Festival.

Lorella Cuccarini è stata in gara fra i Big al Festival di Sanremo 1995. Frangia d'ordinanza come si conveniva al look di quegli anni e outfit molto sobrio con un completo scuro giacca e pantalone, Lorella Cuccarini è salita sul palco presentata da Pippo Baudo - ironia della sorte, il suo mentore sin dai suoi esordi nel mondo televisivo - e si è esibita con il brano 'Un altro amore no'. Diventato peraltro abbastanza subito brano di culto sfrenato.

'Un altro amore no' è una canzone scritta, tra gli altri, da Silvio Testi. Ovvero Silvio Capitta, ovvero il marito proprio di Lorella Cuccarini. Una performance in famiglia, insomma. Performance che per moltissimi telespettatori e appassionati del Festival di Sanremo è ancora oggi un cult. Chi non ricorda il suo continuo passare il microfono da una mano all’altra? E chissà che la showgirl, co-conduttrice con Amadeus della serata delle cover di venerdì 9 febbraio, possa riproporla facendo andare in visibilio il pubblico.

Una curiosità: al Festival di Sanremo 1995 Lorella Cuccarini si è classificata al decimo posto, mentre a vincere è stata con la canzone 'Come saprei' quella Giorgia che come lei sarà co-conduttrice di Sanremo 2024. Corsi e ricorsi storici...