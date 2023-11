Sanremo 2024, Marco Mengoni co-conduttore del Festival

Mancano esattamente tre mesi al Festival di Sanremo 2024 – che si svolgerà dal 6 all’11 febbraio – e questa ricorrenza non poteva che essere celebrata con il primo annuncio da parte del direttore artistico e conduttore Amadeus. Il primo annuncio della nuova stagione della manifestazione musicale più seguita non poteva che arrivare all'interno di 'Viva Rai2!', il programma condotto ogni mattina proprio su Raidue dall'amico di sempre Rosario Fiorello.

Nella mattinata di oggi, lunedì 6 novembre, è andata in onda la prima puntata della seconda stagione del programma e proprio per questo si è deciso di cominciare con il botto.

L’annuncio è stato anticipato da uno sketch in cui Amadeus e Marco Mengoni, vincitore del Festival di Sanremo 2023 con la canzone ‘Due vite’, mascherati da mimi in via Asiago, precedente location del programma di Fiorello. Perché vestiti da mimi? Perché ‘VivaRai2!’ ha dovuto traslocare al Foro Italico proprio a causa delle proteste dei residenti per il troppo rumore di mattina presto.

L’annuncio di Amadeus è arrivato a fine puntata: “Marco Mengoni, in quanto vincitore dell’ultima edizione sarà il super ospite musicale della prima puntata del Festival di Sanremo 2024, ma sarà anche il co-conduttore insieme a me”

Intanto sale l'attesa per l'annuncio del cast dei Big in gara alla prossima edizione del Festival di Sanremo 2024. Annuncio che, secondo il nuovo regolamento della manifestazione, potrà avvenire già a partire dal primo dicembre.

I vincitori di Sanremo Giovani, che poi si esibiranno con i Big al Festival, saranno proclamati invece nella serata di martedì 19 dicembre.