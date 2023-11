Sanremo 2024, le tre co-conduttrici del Festival: a minuti l’annuncio di Amadeus

Saranno tre le co-conduttrici del Festival di Sanremo 2024. Ad annunciarlo è il conduttore e direttore artistico Amadeus durante l'edizione di oggi delle 20 del Tg1, programma diventato ormai la casa degli annunci sul Festival di Sanremo insieme al programma mattutino di Fiorello 'Viva Rai2!'. In realtà l’annuncio al Tg1 è stato dato proprio da Amadeus insieme all’amico Fiorello: “Comincio ad abituarmi ai collegamenti con Amadeus alle due di notte, mi sto allenando” ha spiegato lo showman.

Il conduttore e direttore artistico ha infatti già annunciato negli ultimi giorni che ogni serata di Sanremo 2024 non finirà prima delle 2 di notte.

Il prossimo annuncio sarà il più importante e il più atteso da parte degli appassionati della manifestazione musicale: domenica 3 dicembre, durante l'edizione di pranzo del Tg1, Amadeus rivelerà la lista dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024 fra i Big.

Lista alla quale si aggiungeranno nella serata del 19 dicembre i tre vincitori di Sanremo Giovani. I 12 artisti in gara per Sanremo Giovani sono Bnkr44 con 'Effetti speciali', Grenbaud con 'Mama', Lor3n con 'Fiore d'inverno', Tancredi con 'Perle', Dipinto con 'Criminali', Nausica con 'Favole', Clara con 'Boulevard', Jacopo Sol con 'Cose che non sai', Santi Francesi con 'Occhi tristi', Vale LP con 'Stronza', Fellow con 'Alieno' e gli Omini con 'Mare forza 9oi'.

Un altro annuncio da parte di Amadeus è atteso per mercoledì 6 dicembre, ancora all’interno del Tg1 delle 20. Che possa trattarsi del nome di un altro superospite? Nei giorni scorsi il direttore artistico e conduttore di Sanremo 2024 ha annunciato la presenza del pianista e compositore Giovanni Allevi nella serata di mercoledì 7 febbraio. Il primo annuncio aveva riguardato il vincitore uscente del Festival di Sanremo, Marco Mengoni, come co-conduttore e superospite della serata inaugurale ovvero quella di martedì 6 febbraio.