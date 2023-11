Sanremo 2024, Giovanni Allevi tornerà a suonare sul palco. Il prossimo annuncio mercoledì 29 al Tg1 delle 20: le co-conduttrici

Giovanni Allevi al Festival di Sanremo 2024. Sembra fantascienza, ma il compositore e pianista sarà davvero sul palco del Festival di Sanremo 2024: al Teatro Ariston Giovanni Allevi, ancora alle prese con il mieloma multiplo che da oltre un anno lo sta costringendo in ospedale, suonerà nella serata di mercoledì 7 febbraio.

A dare l'annuncio è stato lo stesso conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2024 Amadeus durante l'edizione del Tg1 delle 20 di oggi. Annuncio al quale ne seguirà un altro mercoledì 29 novembre, anch’esso al Tg1 delle 20: quello di chi saranno le co-conduttrici.

Durante il Tg1 delle 20 di oggi è intervenuto anche Fiorello, che ha invocato a gran voce la presenza della Nazionale italiana di tennis, fresca vincitrice della Coppa Davis, come ospite alla serata finale del Festival di Sanremo 2024.

Sono già diverse le novità in merito alla prossima edizione del Festival di Sanremo emerse negli ultimi giorni: anzitutto la conduzione del Prima Festival affidata alle cantanti milanesi Paola & Chiara. In secondo luogo, la durata delle puntate: ogni serata non finirà prima delle 2 di notte. Una nuova “settimana di passione” si prefigura anche quest’anno, quindi, per gli appassionati che non intendono perdersi neppure un minuto di quella che è a tutti gli effetti la manifestazione musicale più seguita e longeva d’Italia.

Le altre novità: durante le serate di Sanremo 2024 non sarà stilata una classifica intera, ma saranno annunciate solo le prime cinque posizioni, nella seconda e nella terza serata i cantanti che non si esibiranno presenteranno i colleghi e saranno i giornalisti durante la mattinata in sala stampa ad estrarre le combinazioni. Di ogni canzone sarà comunque fatto sentire un estratto.

L'altro annuncio dato negli ultimi giorni da Amadeus riguarda il fatto che, oltre alla prima serata con Marco Mengoni, anche la seconda e la terza serata saranno accompagnate da co-conduttori. Anzi, co-conduttrici: saranno delle donne ad essere sul palco insieme ad Amadeus.

Non ci saranno, inoltre, superospiti italiani: “I superospiti saranno al massimo due, se un cantante italiano vuole partecipare al Festival di Sanremo lo dovrà fare in gara” ha affermato Amadeus alcuni giorni fa.

La lista dei cantanti in gara fra i Big al Festival di Sanremo 2024 sarà annunciata dal conduttore e direttore artistico della manifestazione durante il Tg1 dell’edizione di mezzogiorno di domenica 3 dicembre.