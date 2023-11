Amadeus chiama a Sanremo. Paola e Chiara

"Non farei mai solo il direttore artistico, nella maniera più assoluta, la macchina la devo guidare io, preferisco litigare con me stesso che con un altro": così Amadeus alla Milano Music Week ha spento ogni speranza di rivederlo a Sanremo dopo questo 74° festival (6-10 febbraio 2024), il suo quinto e – fin quanto annunciato finora – ultimo da protagonista. "Dopo il terzo anno volevo lasciare ma l’sd Fuortes mi ha chiesto altri due anni. Ho domandato alla Rai da subito – ha ricordato – di fidarsi di me e avere completa autonomia". Così, in completa autonomia, Ama ha pensato "per il Prima Festival a quattro nomi, due mie carissime amiche che ho chiamato a fare le presentatrici: saranno Paola e Chiara" ha aggiunto, introducendo a sorpresa le sorelle Iezzi sul palco. Al loro fianco ci saranno come inviati i tiktoker Mattia Stanga e Daniele Cabras, anche loro ospiti della Music Week. Per conoscere i protagonisti del 74° festival bisognerà aspettare - ha anticipato - "domenica 3 dicembre all’ora di pranzo, al Tg delle 13:30, quando daremo i nomi dei cantanti in gara". Per il festival sono state "superate le 400 proposte tra i big, più di mille per i giovani".