Sanremo 2024, chi non ci sarà: i nomi dei non partecipanti al Festival

Quali saranno i concorrenti del Festival di Sanremo 2024? Fra poco più di un mese si conosceranno i nomi dei cantanti che saranno in gara fra i Big dal 6 all'11 febbraio 2024 e tanto gli appassionati quanto gli stessi artisti e gli addetti ai lavori li sapranno soltanto dalla voce di Amadeus in diretta al Tg1.

Perché, che si scelga di crederci oppure no, non esistono fughe di notizie premature. In attesa dell'ufficializzazione dei nomi dei partecipanti al prossimo Festival di Sanremo, le voci sui possibili concorrenti si rincorrono da diversi giorni.

Al netto dei tre promossi da Sanremo Giovani, che saranno ufficializzati nella serata del 19 dicembre e scelti nel novero dei nomi già selezionati, gli altri Big sono ancora sconosciuti. Diversi indizi, invece, portano ad alcuni nomi che non parteciperanno al Festival di Sanremo 2024. Si tratta di indizi perché, si sa, nel caso del Festival di Sanremo le certezze sono sempre molto poche prima degli annunci ufficiali.

Ad aver escluso la propria partecipazione a Sanremo 2024 sono stati recentemente due veri big della musica italiana: Laura Pausini e Jovanotti. Quest'ultimo era stato inserito nella "lista dei papabili" che era circolata alcuni giorni fa. Non dovrebbero esserci neanche i Pinguini Tattici Nucleari. La band bergamasca si sta prendendo qualche tempo di riposo dopo il tour soldout negli stadi e prima di cominciare quello, in partenza ad aprile, nei palazzetti. Difficile che trovi il tempo per preparare anche una partecipazione a Sanremo.

Non dovrebbero essere della partita neppure Diodato, impegnato ultimamente in numerosi progetti e quindi anch'egli con poco tempo da dedicare a un evento così importante come è il Festival, e Ariete. Arianna Del Giaccio ha partecipato all'ultima edizione della rassegna musicale e sta preparando il nuovo tour dopo quello nei palazzetti appena concluso. In tour da marzo sarà Levante, che quindi difficilmente sarà di nuovo a Sanremo.