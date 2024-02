Sanremo 2024, John Travolta super ospite mercoledì 7 febbraio

Roma, 1 febbraio 2024 - Non ci sarà Jannik Sinner, ma a Sanremo 2024 i super opsiti non mancheranno. Primo tra tutti l'attore John Travolta, che salirà sul palco dell'Ariston nella seconda serata. A dare l'annuncio il conduttore e direttore artistico Amadeus durante il Tg1 delle 13.30: "Il 7 febbraio, seconda serata, tra gli ospiti un attore che ha fatto ballare intere generazioni: John Travolta".

Travolta, 70 anni il prossimo 18 febbraio, non è la sola star internazionale attesa al Festival: nella terza serata (quella di giovedì e dei duetti) ci sarà l'ex gladiatore Russell Crowe, questa volta in veste di musicista. Per il protagonista de ‘La febbre del sabato sera’ e di ‘Pulp Fiction’ si tratta di un ritorno: all'Ariston c’era già stato nel 2006 nell’edizione condotta da Giorgio Panariello con Ilary Blasi e Victoria Cabello. Fu proprio a quest’ultima che toccò il compito di intervistarlo: durante la chiacchierata la conduttrice lamentò un fastidio ai piedi e Travolta si offrì di massaggiarglieli, un'immagine finita negli annali di Sanremo.