Sanremo 2024, i Jalisse potrebbero tornare. “Fiorello sta organizzando per la finale”. Le indiscrezioni

Roma, 1 febbraio 2024 – I Jalisse potrebbero tornare a Sanremo per la notte della finalissima del Festival della canzone italiana. Secondo voci di corridoio – come riporta Davide Maggio sul suo portale – “Fiorello” starebbe “organizzando qualcosa con il duo”. I Jalisse hanno ricevuto ben 27 ‘no’, raggiungendo il record di esclusioni dal Festival. Dopo la vittoria nel 1997 con la canzone ‘Fiumi di parole’ che ha letteralmente spopolato quell’anno, il duo formato da Alessandra Drusian e Fabio Ricci non ha mai più avuto la possibilità di esibirsi sul palco del Teatro Ariston. A quanto pare però Fiorello potrebbe essere l’uomo della grande svolta. Secondo l’indiscrezione lanciata da Davide Maggio sul suo portale, il duo potrebbe far capolino al Festival proprio per volontà del conduttore del programma VivaRai2!, nonché co-conduttore della finale del 10 febbraio 2024 al fianco di Amadeus.