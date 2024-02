Sanremo 2024, il programma della prima serata: i cantanti in gara e gli ospiti di stasera

Sanremo, 6 febbraio 2024 – Si alza il sipario sulla 74esima edizione del Festival di Sanremo. Al Teatro Ariston è ormai tutto pronto per l’inizio della kermesse più attesa dell’anno (ore 20.40, diretta su Rai 1 e in streaming su Rai Play). Padrone di casa per la quinta volta consecutiva è Amadeus. In attesa di capire se già oggi il palco ospiterà la protesta degli agricoltori – ufficialmente invitati dal conduttore e direttore artistico del Festival – vediamo di capire cosa succederà nella prima serata.

Amadeus conduce il Festival di Sanremo per la quinta volta di fila

Sommario

Ad affiancare Amadeus ci sarà Marco Mengoni, nel doppio ruolo di co-conduttore e super ospite. L’artista porterà di nuovo all’Ariston il brano 'Due Vite' con cui ha trionfato a Sanremo 2023, la sua seconda vittoria al Festival a 10 anni da 'L'Essenziale' del 2013. Dopo Mengoni, nelle serate successive spazio a Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e Fiorello, annunciato mattatore della finalissima di sabato.

Dalle piste da sci direttamente al palco dell'Ariston: in piena stagione agonistica, Federica Brignone ha detto sì all'invito di Amadeus anche per promuovere il suo sport in avvicinamento alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e stasera sarà ospite d'eccezione della prima serata di Sanremo, prima sciatrice al festival. "All'inizio la mia reazione è stata: aiuto, sono impegnata con gli allenamenti e le gare. Poi ho pensato che sarebbe stata l'occasione per vivere un'esperienza unica”, le parole dell’atleta.

La gara entra subito nel vivo. Questa sera si ascolteranno tutte le 30 canzoni in gara e la giuria della sala stampa, tv e web voterà in modo da avere la classifica provvisoria delle prime 10 posizioni. Pronti, quindi, a fare le ore piccole come già annunciato da Amadeus nella conferenza di presentazione: “Faremo almeno le 2 di notte”.

Sono trenta gli artisti in lizza per la vittoria del 74esimo Festival di Sanremo: ventisette nomi selezionati per via classica, più i primi tre classificati di Sanremo Giovani: Clara, che qualcuno riconoscerà come Crazy J della serie 'Mare fuori', con il brano 'Diamanti grezzi', il duo Santi Francesi – vincitori di X Factor 2022 – con 'L'amore in bocca' e il collettivo Bnkr44 con il brano 'Governo Punk'. Il resto del parterre di artisti è un mix di grandi ritorni e new entry. In ordine alfabetico: Alessandra Amoroso ('Fino a qui'), Alfa ('Vai!'), Angelina Mango ('La noia'), Annalisa ('Sinceramente'), BigMama ('La rabbia non ti basta'), Dargen D’Amico ('Onda alta'), Diodato ('Ti muovi'), Emma ('Apnea'), Fiorella Mannoia ('Mariposa'), Fred De Palma ('Il cielo non ci vuole'), Gazzelle ('Tutto qui'), Geolier ('I p’ me, tu p’ te'), Ghali ('Casa mia'), Il Tre ('Fragili'), Il Volo ('Capolavoro'), Irama ('Tu no'), La Sad ('Autodistruttivo'), Loredana Bertè ('Pazza'), Mahmood ('Tuta gold'), Maninni ('Spettacolare'), Mr.Rain ('Due altalene'), Negramaro ('Ricominciamo tutto'), Renga e Nek ('Pazzo di te'), Ricchi e Poveri ('Ma non tutta la vita'), Rose Villain ('Click boom!'), Sangiovanni ('Finiscimi') e The Kolors ('Un ragazzo una ragazza').

Spazio anche al Festival di Sanremo 2024 off, con le esibizioni che si succederanno ogni sera dal Suzuki Stage, il palco allestito in Piazza Colombo a Sanremo, a 100 metri dall'Ariston. Questa sera tocca a Lazza, secondo classificato al Festival 2023. Ritorna anche il secondo palco esterno, quello sulla nave Costa Smeralda: oggi sarà compito del rapper Tedua far ballare il pubblico.