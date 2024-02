Prima serata Sanremo 2024, a che ora inizia e quando finisce il Festival. Gli orari di stasera

Sanremo, 6 febbraio 2024 – Tutto è pronto per Sanremo 2024: il festival avrà inizio oggi su Rai 1 con la prima serata, nella quale si esibiranno tutti i 30 cantanti in gara con le rispettive canzoni (qui la scaletta dei cantanti). Una novità rispetto alla tradizione, che generalmente prevede di presentare i brani spalmandoli su almeno due sere differenti. Ma a che ora inizierà la kermesse, e soprattutto a che ora finirà?

Stando al palinsesto, Rai 1 si dovrebbe collegare in diretta con il Teatro Ariston alle 20.40, ma il condizionale è d’obbligo, in quanto le tempistiche della diretta ed eventuali piccoli ‘imprevisti’ potrebbero far slittare di qualche minuto l’inizio della serata: dalla conferenza stampa di questa mattina filtra infatti che la diretta incomincerà effettivamente alle 20.45.

Per gli spettatori più accaniti, la serata sanremese inizierà già 10 minuti prima: alle 20.30 l’appuntamento con il ‘Prima Festival’, un approfondimento “di news e curiosità sul Festival di Sanremo, un breve notiziario che lo segue marcandolo stretto”. A condurlo quest’anno saranno Paola e Chiara – in gara l’anno scorso con ‘Furore’, valso il 17° posto in finale – e due tiktoker molto celebri tra la Gen Z, Mattia Stanga e Daniele Cabras.

Al via il Festival di Sanremo: è la 74esima edizione, attesa per l'ordine di esibizione dei 30 cantanti in gara

Una volta terminato il breve ‘Prima Festival’, sono previste 3 ore e 10 minuti di Sanremo senza interruzioni: alle 23.52, Amadeus passerà la palla al Tg1 per un’edizione notturna veloce, che dovrebbe chiudersi in appena 2 minuti. Poi si tornerà all’Ariston per la fase finale della prima serata, che secondo il palinsesto dovrebbe finire intorno alle 1.30. Ma come tutti sanno il Festival tende ad allungarsi ben oltre il suo slot nel palinsesto, e l’inedita prima serata con 30 esibizioni (più ospiti e siparietti vari) potrebbe decisamente confermare questo trend: dall’incontro con i giornalisti di questa mattina è emersa infatti la possibilità che la serata possa concludersi piuttosto verso le 2.

L’appuntamento con Sanremo si spingerà oltre la conclusione della diretta di Amadeus: per i fan più sfegatati (e meno assonnati) c’è il dopofestival ‘Viva Rai 2… Viva Sanremo’, spin-off in salsa ligure del celebre programma di Fiorello. Il glass del comico siciliano lascia quindi la sua solita postazione romana per piazzarsi all’uscita dall’Ariston. Presente tutto il cast: anche Fiorello, Biggio e Casciari commenteranno l’evento appena terminato e attenderanno di incrociare artisti, ospiti e fan.

Per i prossimi giorni gli appuntamenti dovrebbero essere più o meno gli stessi, ad eccezione della finale, che tra le 30 esibizioni, gli ospiti e il televoto quasi certamente durerà più delle serate precedenti.