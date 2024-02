Scaletta della prima serata di Sanremo 2024: cantanti, artisti e ospiti. Tutti i dettagli, il Pdf

Sanremo, 6 febbraio 2024 – Apre Clara, chiude Il Tre. Tutti i cantanti in gara saliranno sul palco dell’Ariston in questa prima serata del Festival di Sanremo. L’edizione 2024, l’ultima di Amadeus (forse), sarà quella con il più alto numero di artisti e la scaletta si annuncia ricca (e lunga) sin dal suo debutto che vedrà come co-conduttore Marco Mengoni. “Quello che sento è di non essermi mai staccato da Sanremo, come se avessi vissuto sempre qui. Sono un fortunato, non tutti avranno questa opportunità. Attiro l'invidia di tanti amici che vorrebbero dire 'dirige l'orchestra...'”, ha detto il vincitore dell’anno scorso.

Tra gli ospiti di stasera la sciatrice Federica Brignone, Daniela Di Maggio, mamma di Giovan Battista Cutolo, il giovane musicista ucciso in strada a Napoli dopo una lite, l’attore Edoardo Leo. Ecco dunque cosa dobbiamo aspettarci oggi.

Sanremo 2024: l'ordine di esibizione dei cantanti in gara

La scaletta

E, dopo molti anni, i 30 cantanti si esibiranno tutti nel corso di questa prima serata. "Far esibire tutti gli artisti nella prima serata è stata una scelta corretta che è andata incontro ai suggerimenti della discografia perché consentirà a tutti i brani di essere subito sulle piattaforme streaming dando il via a quella gara parallela che coinvolge i fan di musica", ha dichiarato il ceo della Fimi, Enzo Mazza.

Questo dunque l’ordine:

- Clara

- Sangiovanni

- Fiorella Mannoia

- La Sad

- Irama

- Ghali

- Negramaro

- Annalisa

- Mahmood

- Diodato

- Loredana Bertè

- Geolier

- Alessandra Amoroso

- The Kolors

- Angelina Mango

- Il Volo

- Big Mama

- Ricchi e Poveri

- Emma

- Nek e Renga

- Mr Rain

- Bnkr44

- Gazzelle

- Dargen D'Amico

- Rose Villain

- Santi Francesi

- Fred De Palma

- Maninni

- Alfa

- Il Tre