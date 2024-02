Sanremo 2024, il programma della seconda serata: chi canta stasera e gli ospiti

Sanremo, 7 febbraio 2024 – Svelate le trenta canzoni in gara nell’atto inaugurale della 74esima edizione del Festival di Sanremo, è già tempo di pensare alla seconda serata. Al momento Loredana Bertè con ‘Pazza’ è in testa alla classifica provvisoria, segue al secondo posto Angelina Mango, al terzo Annalisa, al quarto Diodato e al quinto Mahmood. Grande successo per quanto riguarda gli ascolti: con il 65.1% di share di media, Amadeus batte ancora se stesso e centra il risultato più alto dal 1995, quando il Festival condotto da Pippo Baudo, con Anna Falchi e Claudia Koll, esordì con il 65.15% di share. Ma qual è il programma di questa sera? Dopo Marco Mengoni chi affiancherà Amadeus sul palco dell’Ariston? E quali saranno gli ospiti attesi? Andiamo a scoprirlo.

Cosa è successo ieri sera a Sanremo: gli highlights della prima serata

Sommario

Amadeus sul palco dell'Ariston durante la prima serata di Sanremo 2024

A scendere la famosa scalinata al fianco del conduttore e direttore artistico sarà Giorgia, che nel 1994 cantava per la prima volta 'E Poi' sul palco dell'Ariston – per la sezione Nuove Proposte della 44esima edizione del Festival – e ora torna anche per festeggiare i 30 anni dell'iconico brano. Domani serà toccherà a Teresa Mannino, poi a Lorella Cuccarini mentre Fiorello sarà il co-conduttore della finalissima di sabato.

Le pagelle della prima serata: Angelina e Annalisa favorite, Bertè monumento

I look: promosse Mannoia e Annalisa, Bertè da 10

La competizione entra nel vivo. Questa sera canteranno 15 concorrenti introdotti ognuno dagli altri 15 artisti che invece non si esibiranno: gli abbinamenti vengono svelati nel corso della conferenza stampa di oggi. Il pubblico con il televoto e la neonata giuria delle radio giudicheranno le esibizioni al 50 e 50 e alla fine saranno annunciati i primi cinque classificati della serata.

Il super ospite internazionale di questa sera è John Travolta, 70 anni il prossimo 18 febbraio, di cui qualcuno ricorderà la prima ospitata del 2006, edizione condotta da Panariello, e lo sketch del massaggio ai piedi con Victoria Cabello. Sul palco anche Leo Gassmann – nel 2023 arrivato 18esimo al festival con 'Terzo cuore' – che presenta il film 'Califano' sulla vita del Califfo, oltre all’atteso ritorno sulle scene di Giovanni Allevi dopo la battaglia contro un mieloma multiplo. Spazio anche al cast della quarta stagione di 'Mare Fuori', di cui su RaiPlay sono uscite le prime sei puntate in anteprima, e alla Nuova Orchestra Santa Balera che celebra i 70 anni di 'Romagna mia'.

Rosa Chemical, altro protagonista della passata edizione di Sanremo, si esibirà dal palco di Piazza Colombo, mentre il deejay internazionale Bob Sinclair farà ballare tutti dalla nave Costa Smeralda.