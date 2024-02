Sanremo 2024: i look della prima serata. Promosse Mannoia e Annalisa

Sanremo, 6 febbraio 2024 – Ci siamo, il Festival di Sanremo è partito, decolla il tifo con urla e urletti da galleria e platea e boati al femminile ad ogni apparizione sexy di Marco Mengoni. Passerella di canzoni e abiti, musica e fashion si ritrovano a caccia delle parole e delle voci più belle con corredo di vestiti a tema, dagli elegantissimi a quelli più trash. Grande l’attesa per il primo look di Amadeus, fedelissimo di Gai Mattiolo e per questo caso raro in un mondo dello stile tutto marketing e business.

Fiorella Mannoia e Annalisa sul palco del Festival (Ansa)

Clara: voto 7

Giovane, bella, acqua e sapone, capelli lisci, nessun gioiello, parte subito bene Clara con un abito Giorgio Armani Privè, forse un po’ troppo per una debuttante anche se brava. Il vestito d’alta moda di re Giorgio color delle stelle ha intorno alla vita una piega galattica come l’anello di Saturno che merita lui si il massimo dei voti.

Marco Mengoni: voto 6 e mezzo

Fascinosissimo e osè nel nude look al maschile il vincitore di Sanremo 2023 è’ un trascinatore di popolo, specie se stupisce con la t-shirt di rete di cristalli che traspare su vita e pettorali. D’effetto ma troppo da palcoscenico per un sex symbol che magari qualche volta ci potrebbe regalare un severo doppiopetto. Tutto da sbottonare.

Amadeus: voto 6

Tuxedo total white con revers e papillon nero per Ama che non tradisce l’amico stilista Gai Mattiolo che grazie a lui ha lanciato in tutte le edizioni del Festival lo stile barocco per lo smoking. Impresa lodevole e apprezzabile, soprattutto per aver resistito alle lusinghe degli imperiali marchi del lusso internazionale. Aspettando l’excalation dei tuxedo di Amadeus, lodiamo la coerenza di questo Made in Italy.

Fiorella Mannoia: voto 8

Una sposa tutta di pizzo bianco vestita, con tanto di strascico e scollatura a cuore! Ecco Fiorella Mannoia con un romanticissimo abito firmato Luisa Spagnoli e disegnato per lei da Nicoletta Spagnoli per queste serate di Sanremo. E la sorpresa è’ grande per questa Signora della musica che a 69 anni può permettersi anche questa “provocazione” gentile, pur cantando una canzone impegnata che parla del coraggio e della bravura nella vita delle donne. Il corpo perfetto l’aiuto e lo spirito speranzoso sostiene Fiorella, sodale di una generazione al femminile che nella piena maturità si diverte a sognare ancora. Alla faccia dell’ageismo.

Annalisa: voto 7 e mezzo

Al festival delle belle ragazze ecco la frangetta e le chiome rosse di Annalisa anche lei con poco trucco e trucchi di seduzione antichi e modernissimi, come il reggicalze e il nastrino di pizzo sul collo verginale. Tutto da copiare subito, da domattina. Moderna e pudica al tempo stesso.

Fiorello: voto 9

All’Aristonello arriva Rosario, l’Uomo in Frac col mantello e la tuba. E l’allegria si fa magica.