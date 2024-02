Sanremo 2024, la prima serata in diretta

Sanremo, 6 febbraio 2024 – Si alza il sipario sul Festival di Sanremo 2024. Amadeus ha dichiarato che questa sarà la sua ultima edizione (ma l’aveva detto anche dopo quella dei record di ascolti dell’anno scorso), intanto – dopo molti anni – la prima serata vedrà le esibizioni di tutti i trenta cantanti in gara. E ci sarà anche spazio per quelle del co-conduttore Marco Mengoni, mentre promette di essere un momento di profonda commozione la presenza sul palco della mamma di Giovan Battista Cutolo, il giovane musicista ucciso in strada a Napoli dopo una lite. L’orario di chiusura sarà da veri nottambuli: non prima delle 2 di notte (anche oltre probabilmente).

Sanremo 2024: Amadeus e Marco Mengoni (Ansa)

La diretta della prima serata