Dargen D’Amico, perché indossa sempre gli occhiali

Sanremo, 6 febbraio 2024 – Il bonus "occhiali" al Fantasanremo non può che essere affare di Gazzelle e Dargen D'Amico al Festival di Sanremo 2024. Cosa significa? Che chiunque avrà in squadra almeno uno di questi due artisti sicuramente riceverà dei punti in più perché il concorrente in questione salirà sul palco del Teatro Ariston indossando degli occhiali da sole.

Gli occhiali sono infatti da sempre il marchio di fabbrica tanto di Gazzelle quanto di Dargen D'Amico. Quest'ultimo in particolare ricorda altri due personaggi, molto noti nel mondo della musica, che non si separano praticamente mai da un accessorio che le aiuta a celare la loro reale identità. Miss Keta, infatti, usa una sorta di mascherina, mentre Sia usava una lunga parrucca che le copriva anche il volto. Usava, perché recentemente ha scelto di mostrarsi al naturale. Resiste invece Miss Keta, la cui identità è ancora più o meno segreta.

Dargen D'amico: perché porta sempre gli occhiali?

E Dargen D'Amico? Di lui si sanno diverse cose, ovvero che il suo vero nome è Jacopo Matteo Luca D'Amico e che la sua fidanzata è Giulia Peditto, amica di Chiara Ferragni. Ma perché indossa sempre gli occhiali? A spiegarlo è stato lo stesso Dargen D’Amico, che ha raccontato di “schermarsi” dietro gli occhiali per evitare di concedere proprio tutto al pubblico. Per mantenere un minimo di privacy, insomma. E anche, va sottolineato, per creare quell’allure da personaggio con accessorio modaiolo che fa comunque parlare di sè.