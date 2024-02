Diretta Sanremo 2024, la conferenza stampa della prima serata. Attesa per l’ordine di esibizione

Sanremo (Imperia), 6 febbraio 2024 - Ci siamo: stasera via al festival di Sanremo 2024. Attesa per l’ordine di esibizione. Siamo alla 74esima edizione, conduttore l’Amadeus dei record, sul palco per la quinta volta. Stasera si esibiranno tutti i 30 artisti in gara. Finalissima sabato 10 febbraio. Ma come sempre il Festival non è solo fatto di canzoni. Quest’anno potrebbe irrompere sul palco più famoso anche la protesta dei trattori. Ci saranno? Amadeus è pronto ad accoglierli.

Festival di Sanremo 2024: al via la prima serata

Ci sarà sicuramente la sciatrice Federica Brignone, ospite d’eccezione. “All’inizio la mia reazione è stata: aiuto, sono impegnata con gli allenamenti e le gare. Poi ho pensato che sarebbe stata l’occasione per vivere un’esperienza unica”, ha confermato all’ANSA l’atleta, terza nel ranking mondiale, che fa parte del gruppo sportivo militare dei carabinieri.

Le notizie in diretta dalla conferenza stampa di Amadeus