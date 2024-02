Sanremo 2024, Amadeus e Marco Mengoni cantano ‘Bella Ciao’

"Amadeus e Marco Mengoni siete antifascisti?", "Sì", "E allora cantateci 'Bella Ciao'. Con dedica a Giorgia Meloni". Siparietto curioso e destinato a far discutere durante la conferenza stampa di presentazione della 74esima edizione del Festival di Sanremo. La prima serata si svolgerà oggi martedì 6 febbraio e la sensazione è che questa edizione del Festival sia forse anche un po' troppo tranquilla quanto ad assenza di polemiche.

Ecco quindi che Enrico Lucci è arrivato a mettere un po' di pepe dalla sala stampa con una richiesta decisamente singolare. Richiesta sulla quale Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, ha prima un po' glissato citando la serie tv 'La Casa di Carta', nella quale i protagonisti cantano proprio 'Bella Ciao' - "Due anni fa provai a invitare due attori della 'Casa di Carta' a cantare 'Bella Ciao' a Sanremo" ha spiegato Amadeus -, e che però poi ha dovuto affrontare.

Come? Intonando la canzone insieme al vincitore del Festival di Sanremo 2023 con il brano 'Due vite' e co-conduttore della prima serata di Sanremo 2024 Marco Mengoni. Un siparietto destinato a far discutere anche e soprattutto per l'implicita dedica a Giorgia Meloni. Chissà se la premier commenterà in qualche modo l’accaduto.