Scommesse Sanremo 2024, su chi puntare? Le quote dei bookmaker

Su chi scommettere per una puntata last minute sulla vittoria del Festival di Sanremo 2024? I pronostici impazzano, così come le quotazioni. Quindi su chi puntare anche per giocare fra amici e in maniera amatoriale? I maggiori siti di scommesse danno ancora favorita Annalisa a 3.50, davanti ad Angelina Mango a 4, Geolier a 7.50, Negramaro e Alessandra Amoroso a 9 e Loredana Bertè a 12.

Più staccati i The Kolors a 16, Mahmood, Irama, Il Volo ed Emma a 20, Diodato a 25, Mr Rain, Ghali, Gazzelle, Fiorella Mannoia e Dargen D'Amico a 33, Renga e Nek e Clara a 50, Rose Villain e I Santi Francesi a 66 e infine Sangiovanni, Ricchi e Poveri, Maninni, La Sad, Il Tre, Fred De Palma, Bnkr44, Big Mama e Alfa a 100.

I bookmaker danno lotta a due per la vittoria finale del Festival di Sanremo 2024 e in effetti il dato di fatto è che non sembra esserci un pronostico univoco, come invece poteva essere quello dell'anno scorso. A Sanremo 2023 il pronostico era sin da subito infatti stato per Marco Mengoni. Questa volta i giochi sembrano essere più aperti. Attenti anche a una possibile sorpresa dell'ultimo minuto. Il motivo? La Giuria delle Radio può effettivamente creare dinamiche differenti rispetto a quelle del passato.