BigMama a Sanremo: chi è e perché si chiama così

Sanremo, 6 febbraio 2024 – BigMama arriva sul palco del Festival di Sanremo 2024 per la prima volta da protagonista. Lo scorso anno era stata al Teatro Ariston per fare da "spalla" ad Elodie durante la serata delle cover. La loro versione di 'American woman' è rimasta impressa nella mente del pubblico e delle due cantanti tanto da essere riproposta dalla stessa Elodie durante tutte le date del proprio ultimo tour.

BigMama è in gara a Sanremo 2024 con la canzone 'La rabbia non ti basta'. Chi è BigMama? Senza dubbio negli ultimi anni un simbolo della musica rap al femminile e della body positivity. "Mi gridavano 'Cicciona', ora guardate quanto sono figa", ha urlato dal palco del Concertone del Primo Maggio e lo stesso concetto è più volte ribadito anche in diverse sue canzoni.

BigMama per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo da cantante in gara

BigMama, il cui vero nome è Marianna Mammone, è nata nel 2000 ad Avellino ed è cresciuta in un paesino dell'omonima provincia. Il suo nome d'arte BigMama nasce nel 2019, quando Marianna Mammone si trasferisce a Milano. Proprio nel capoluogo lombardo - e capitale italiana della musica -, anche grazie a incontri con personalità molto capaci nel settore, inizia a definire in modo più preciso il proprio percorso nel mondo del rap. Il suo nome deriva tanto dalla propria fisicità quanto dal suo essere leader. In slang, infatti, il termine 'BigMama' rappresenta la figura di una donna di potere, una comandante di un gruppo. Una condottiera.

Forte, tenace, a tratti anche sfrontata: BigMama nelle proprie canzoni è portatrice di messaggi ben definiti e netti: la body positivity su tutte. Oltre alla necessità di dover credere in se stessi e di dover mettere grinta e testardaggine in ciò che si fa. Su Spotify BigMama ha poco più di 27mila ascoltatori mensili, i suoi brani più ascoltati in streaming sono 'Ma che hit', con poco più di 305mila ascolti, e '...Mani' in featuring con Inoki, che ne ha quasi 650mila. Numeri destinati a crescere dopo la sua partecipazione in gara fra i Big del Festival di Sanremo 2024.