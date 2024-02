Sanremo 2024, le pagelle dei cantanti

Sanremo, 6 febbraio 2024 – Prima serata del Festival di Sanremo, le pagelle dei cantanti.

Clara, ‘Diamanti grezzi’ - 6,5

L’attrice di Mare fuori apre la serata. Parte incerta, poi si riprende appena all’orchestra si affianca un arrangiamento urban con cui si esprime al meglio. Andrà forte in radio.

Sangiovanni, ‘Finiscimi’ – 7

Una ballad fuori dal genere che l’ha reso famoso, tanto da sembrare un brano di Calcutta. Un pezzo pop sincero, moderno ed efficace, che mette in scena un artista maturo.

Fiorella Mannoia, ‘Mariposa’ – 6

Al suo stile ormai collaudatissimo aggiunge delle sonorità latineggianti, con cui canta l’orgoglio dell’essere donna. Si prende il palco con esperienza e grinta, senza rischiare troppo.

La Sad, ‘Autodistruttivo’ – 5

Le difficoltà della vita raccontate con dei suoni pop punk che ricordano i Blink-182. I tre più che cantare si lamentano del loro male di vivere, ma con la voglia di ripartire. Il brano ha un che, ma la performance non convince.

Irama, ‘Tu no’ – 7

Lascia da parte il suo lato tamarro e porta sul palco un brano intimo, cantato con una voce graffiata e intensa. Il testo non è dei più originali, ma l’esibizione nasconde i vari difetti.

Ghali, ‘Casa mia’ – 6,5

Unisce la sua trap da classifica alle sonorità Sanremesi in maniera convincente. Il brano rimane in testa e ha un tiro radiofonico. Il testo ricalca i temi cari a Ghali, come la difficoltà di trovare la via di casa, se una casa non la si ha.

Negramaro, ‘Ricominciamo tutto’ – 8

La band salentina riscopre le chitarre e cita Battisti in quello che è uno dei pezzi più riusciti di questa edizione. Giuliano Sangiorgi si conferma una delle voci migliori della scena musicale italiana, svettando su un crescendo musicale di forte impatto.

Annalisa, ‘Sinceramente’ – 8

La regina delle classifiche non si smentisce e porta in gara quello che sarà il suo prossimo tormentone. La canzone è una hit dalle sonorità elettro pop, che ricorda i brani dance dei primi anni duemila.

Mahmood, ‘Tuta gold’ – 7

L’artista tira fuori i dolori del suo passato in un pezzo dalle tinte urban, mescolate a suoni orientali. Ci sono le amicizie finite, il rapporto burrascoso col padre e soprattutto il suo stile, che può piacere o meno, ma è inimitabile.

Diodato, ‘Ti muovi’ – 8,5

Dopo aver vinto quattro anni fa, Diodato torna in gara con un pezzo che unisce il cantautorato a elementi sonori di ispirazione britannica, come gli archi alla Verve. Elegante, ma potente, è uno dei favoriti.

