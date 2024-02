A che ora inizia Sanremo 2024 oggi e quando finisce la quinta serata. Gli orari

Sanremo, 10 febbraio 2024 – La settimana di Sanremo 2024 sta giungendo al termine: la finale è alle porte e oggi sarà incoronato il vincitore della 74ª edizione del Festival della canzone italiana. La serata sarà divisa in due fasi: la prima vedrà gareggiare tutti e 30 gli artisti in gara, ma solo 5 di loro avanzeranno alla manche successiva, nella quale verrà decretato il primo classificato. Si prospetta quindi una lunga notte: a che ora inizierà (e finirà) la finale di Sanremo 2024?

Cambiano leggermente gli orari rispetto alle serate scorse: stando al palinsesto di Rai 1, l’appuntamento è fissato alle 20.45, con la concreta possibilità che la diretta dall’Ariston cominci effettivamente qualche minuto dopo. Sanremo sarà anticipato alle 20.35 da ‘PrimaFestival’, condotto da Paola e Chiara e dai tiktoker Daniele Cabras e Mattia Staga, che aggiorneranno gli spettatori su quanto accaduto finora e su cosa ci aspetta stasera. Previste anche interviste, curiosità e scambi con Amadeus. A seguire, 3 ore e 10 minuti di diretta: alle 23.55, la linea sarà passata all’edizione notturna del Tg1, che dovrebbe chiudersi entro 60 secondi. Poi, si tornerà all’Ariston. Il palinsesto indica che lo slot assegnato al Festival finisce alle 2, ma si tratta certamente di una formalità: come ribadito in conferenza stampa da Amadeus, la prospettiva è che l’ultima serata sanremese si concluda verso le 2.30. E non è escluso che ci si spinga anche oltre: la finale dell’anno scorso è terminata dopo le 2.40.

Non è previsto un dopofestival: ‘Viva Rai 2… Viva Sanremo!’, che ha seguito nel palinsesto tutte le precedenti serate, non andrà in onda in quanto Fiorello sarà sul palco insieme ad Amadeus, nelle vesti di co-conduttore. I fan della trasmissione mattutina di Rai 2 dovranno quindi aspettare lunedì mattina, quando il comico siciliano tornerà nel glass box di Roma assieme a Fabrizio Biggio e Mauro Casciari. E ci si aspetta che lo spazio dedicato a Sanremo sia tantissimo.