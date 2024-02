Diretta Sanremo 2024: la conferenza stampa della finale. Attesa per la scaletta

Sanremo, 10 febbraio 2024 – Marcia trionfale per la 74esima edizione di Sanremo, la quinta targata Amadeus. Ieri il Festival ha polverizzato ogni record: il direttore artistico e conduttore è entrato di diritto nella storia della tv facendo registrare lo share medio più alto di sempre per una serata del venerdì: il 67,8% degli italiani con la tv accesa ha guardato il festival ieri sera. Ennesima dimostrazione – qualora ce ne fosse ancora bisogno – di quanto la serata delle cover sia ormai un vero e proprio fiore all’occhiello della kermesse. Ieri è stato infatti l’attesissimo momento dei duetti: trenta spettacoli nello spettacolo, capaci di incollare i telespettatori davanti allo schermo, per una maratona tv durata oltre cinque ore (ma volata, nella percezione di chi ha assistito alle esibizioni). A vincere la serata delle cover (con classifica stabilita attraverso il voto delle tre giurie: televoto, giuria delle radio e sala stampa) è stato Geolier con Luchè, Guè e Gigi D'Alessio. Poi in top five Angelina Mango, Annalisa con La Rappresentante di Lista e Coro Artemia, Ghali con Ratchopper, Alfa con Roberto Vecchioni. Il verdetto è stato accolto da una bordata di fischi da parte del pubblico in sala. Del resto non sarebbe Sanremo senza polemiche. Stasera andrà in scena il capitolo conclusivo del festival 2024 e (sempre alle ore piccole, quindi non prima delle 2) si scoprirà il vincitore. Per la quinta e ultima serata il co-conduttore sarà Fiorello (che ha fatto già svariate incursioni sul palco dell’Ariston in questi giorni). Riascolteremo tutte e 30 le canzoni in gara e inizialmente a giudicarle sarà il solo pubblico da casa. Alla fine delle esibizioni verrà resa nota la classifica complessiva di tutte e cinque le serate. A questo punto i voti saranno azzerati e solo i primi cinque Big saranno al centro di una nuova votazione di tutte e tre le giurie. Ospiti della serata Gigliola Cinquetti per i 60 anni di “Non ho l’età” e Roberto Bolle. Sulla nave Costa ci sarà Tedua mentre in piazza Colombo ci sarà Tananai.

