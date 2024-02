Ascolti Sanremo 2024 quarta serata: Amadeus ha fatto il botto

Sanremo (Imperia), 10 febbraio 2024 - Ascolti Sanremo 2024 quarta serata: ecco i risultati ottenuti da Amadeus. Il Festival ha ottenuto 11,9 milioni di telespettatori e il 67,8% di share.

La serata delle cover di Sanremo 2024 (dalle 21.15 all’1.59) è stata seguita in media da 11 milioni 893mila telespettatori pari al 67.8% di share. L’anno scorso la serata dedicata ai duetti e alla reinterpretazione dei successi del passato aveva raccolto in media (dalle 21.25 all’1.59) 11 milioni 121mila telespettatori pari al 66.5% di share.

Il Festival era stato leader indiscusso della giornata televisiva e del prime time anche nella terza serata. La terza puntata ha infatti ottenuto complessivamente oltre 10 milioni di telespettatori pari al 60,1% di share. “Ringrazio tutti coloro che ci hanno permesso di realizzare questo dato incredibile”, aveva detto Amadeus in conferenza stampa a Sanremo.

“Mi piace esserci all’ultima serata del Festival. Assisterò all’annuncio del vincitore e, come sapete, Amadeus ci mette 20 minuti, finché uno dei due finalisti che aspetta lì il verdetto non si scoccia e se ne va. Io sono lì e delle volte lo so prima di lui, vado dietro e leggo il cartello. Mi successe con i Maneskin e c’era Ethan che mi guardava...”.Così Fiorello chiudendo l’appuntamento con “VivaRai2!... VivaSanremo!”. Lo showman ha salutato l’Aristonello: domani sarà infatti co-conduttore al fianco di Amadeus. Si parla anche degli ascolti record della terza serata: “Piaccia o non piaccia, il Festival si becca tre 60% di fila. Amadeus da solo batte la Meloni e la Schlein insieme - ironizza lo showman -. Belzebù, perché non entri in politica? Ti fai un partito, lo chiami ‘Fratelli di Palco’, ‘Movimento 5 Scalette’ o ‘SanremoViva’”.