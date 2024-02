Le pagelle dei look di Sanremo, la quarta serata. Cuccarini come Grace Kelly

Sanremo, 9 febbraio 2024 – Bisogna mettersi gli occhiali da sole scurissimi per guardare stasera il Festival di Sanremo e non farsi accecare dalle giacche tuxedo di Amadeus, pennellate da Gai Mattiolo. Sale il bagliore di serata in serata. I duetti impazzano e incuriosiscono con l’orgia di vecchie glorie e debuttanti col palco invaso da ottanta artisti.

Lorella Cuccarini voto 8

Per la co-conduttrice serata di abiti da sera vintage, per fare un po’ di cultura della moda da fare arrivare a un mare di italiani e italiani in casa davanti alla tv. Brava Lorella magnifica e regale nel vestito nero di raso firmato dal grande e indimenticabile Gianfranco Ferre’. Uno spettacolo nello spettacolo con Lorella in uno chignon biondissimo che la fa somigliare a Grace Kelly, romantica in lungo ravvivato da una pennellata bianca sull’orlo e sei fili di perle che le carezzano il collo.

La Rappresentante di Lista voto 7- -

L’abito è una classica sottoveste che esalta petto e fianchi e allora vai di gioielli, quelli della collezione Bella Epoque di Damiani.

Fiorella Mannoia voto 8+

Eterno smoking, nel gioco eterno maschile/femminile, luccichio diffuso e l’idea forte del pantalone a zampa, anni Settanta purissimi ma oggi rinnovati e rilanciati per donne di tutte le età dal brand italianissimo Luisa Spagnoli.

Rose Villain e Gianna Nannini voto 7 e mezzo

Che coppia! Gianna in giacca e pantaloni di Emporio Armani illuminata dal lampo di luce del colletto della camicia bianca, Rose tenerissima in minidress Couture di Sportmax con maxi nodo che diventa strascico con 17.000 cristalli iridescenti.