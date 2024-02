Scaletta quarta serata Sanremo 2024: l’ordine di uscita di cantanti e duetti

Sanremo, 9 febbraio 2024 – Al teatro Ariston va in scena la quarta serata del 74esimo Festival di Sanremo. In programma i duetti con la sfida delle cover, uno dei momenti più attesi e cruciali della kermesse. Ecco l’ordine di uscita dei cantanti e duetti, con Lorella Cuccarini al fianco di Amadeus nella veste di co-conduttrice: l’artista a grande richiesta porta sul palco il suo grande successo ‘La notte vola’.

La scaletta della quarta serata del Festival di Sanremo

Per quanto riguarda la gara, tutti i 30 concorrenti si esibiranno in coppia con altri artisti sulle note di brani del passato, della musica italiana e internazionale, e saranno giudicati dalle tre giurie (sala stampa, tv e web, giuria delle radio, televoto). Apre Sangiovanni, chiudono Renga e Nek.

Stasera ci sarà inoltre il primo “vincitore” di Sanremo: il primo classificato della quarta serata sarà premiato. Il metodo di voto prevede che il televoto pesi per il 34%, mentre la giuria radio e la sala stampa per il 33% ciascuna: la stessa cosa accadrà nella seconda fase (quella a 5) della finale di sabato. Non solo: al termine della serata, verrà stilata una classifica provvisoria che terrà conto di tutte le esibizioni fatte finora, duetti compresi.

Ospiti del quarto atto del Festival il cast della fiction ‘Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia’, il campione del mondo della MotoGp Pecco Bagnaia e le attrici Margherita Buy ed Elena Sofia Ricci. Da piazza Colombo collegamento con Arisa, mentre sulla Costa Smeralda c’è Gigi D’Agostino.

1) Sangiovanni - "Farfalle" e "Mariposas" con Aitana

2) Annalisa - "Sweet Dreams (Are made of this)" con La Rappresentante di lista e il coro Artemia

3) Rose Villain - Medley Gianna Nannini con Gianna Nannini

4) Gazzelle - "Notte prima degli esami" con Fulminacci

5) The Kolors - Medley Umberto Tozzi con Umberto Tozzi

6) Alfa - "Sogna, ragazzo, sogna" con Roberto Vecchioni

7) Bnkr44 - "Ma quale idea" con Pino D’Angiò

8) Irama - "Quando finisce un amore" con Riccardo Cocciante

9) Fiorella Mannoia - "Che sia benedetta" e "Occidentali`s Karma" con Francesco Gabbani

10) Santi Francesi - "Hallelujah" con Skin

11) Ricchi e Poveri - "Sarà perché ti amo" e "Mamma Maria" con Paola e Chiara

12) Ghali - Medley "Italiano vero" con Ratchopper

13) Clara - "Il cerchio della vita" con Ivana Spagna e il Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino

14) Loredana Bertè - "Ragazzo mio" con Venerus

15) Geolier - Medley "Strade" con Guè, Luchè e Gigi D’Alessio

16) Angelina Mango - "La rondine" con Il quartetto d'archi dell'Orchestra di Roma

17) Alessandra Amoroso - Medley con Boomdabash

18) Dargen D'Amico - Omaggio a Ennio Morricone con BabelNova Orchestra

19) Mahmood - "Come è profondo il mare" con Tenores di Bitti

20) Mr. Rain - "Mary" con Gemelli Diversi

21) Negramaro - "La canzone del sole" con Malika Ayane

22) Emma - Medley Tiziano Ferro con Bresh

23) Il Volo - "Who wants to live forever" con Stef Burns

24) Diodato - "Amore che vieni, amore che vai" con Jack Savoretti

25) La Sad - "Lamette" con Donatella Rettore

26) Il Tre - Medley Fabrizio Moro con Fabrizio Moro

27) BigMama - "Lady Marmalade" con Gaia, La Niña e Sissi

28) Maninni - "Non mi avete fatto niente" con Ermal Meta

29) Fred De Palma - Medley Eiffel 65 con Eiffel 65

30) Renga e Nek - Medley Renga-Nek