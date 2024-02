Il programma della quarta serata del Festival di Sanremo 2024: duetti, cover e ospiti

Sanremo, 9 febbraio 2024 – È forse la più attesa delle cinque serate del Festival dopo la finale: stasera all’Ariston di Sanremo i 30 artisti si esibiranno con le loro cover di brani che hanno fatto la storia della musica italiana (e non solo) dagli anni Sessanta ad oggi, accompagnati da altri cantanti, italiani e internazionali. Molti sorprendono, altri restano nella loro confort zone, ma si prospetta una quarta serata che confermerà gli ascolti record di ieri e degli altri appuntamenti.

Amadeus durante la terza serata di Sanremo (Ansa)

Alessandra Amoroso e Boomdabash – Medley

Alfa e Roberto Vecchioni – ‘Sogna, ragazzo, sogna’

Angelina Mango e Il quartetto d'archi dell'Orchestra di Roma – ‘La rondine’

Annalisa, La Rappresentante di lista e il coro Artemia – ‘Sweet Dreams (Are made of this)’

Big Mama, Gaia, La Niña e Sissi – ‘Lady Marmalade’

Bnkr44 e Pino D’Angiò – ‘Ma quale idea’

Clara, Ivana Spagna e il Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino – ‘Il cerchio della vita’

Dargen D'Amico e BabelNova Orchestra – Omaggio a Ennio Morricone, ‘Modiglian’ sulle note di The Crisis

Diodato e Jack Savoretti – ‘Amore che vieni, amore che vai’

Emma e Bresh – Medley di Tiziano Ferro

Fiorella Mannoia e Francesco Gabbani – ‘Che sia benedetta’/’Occidentali’s Karma’

Fred De Palma e Eiffel 65 – Medley dei più grandi successi degli Eiffel 65

Gazzelle e Fulminacci – ‘Notte prima degli esami’

Geolier, Guè, Luchè e Gigi D’Alessio – Medley ‘Strade’

Ghali e Ratchopper – Medley ‘Italiano vero’

Il Tre e Fabrizio Moro – Medley dei più grandi successi di Fabrizio Moro

Il Volo e Stef Burns – ‘Who Wants to Live Forever’

Irama e Riccardo Cocciante – ‘Quando finisce un amore’

La Sad e Donatella Rettore – ‘Lamette’

Loredana Bertè e Venerus – ‘Ragazzo mio’

Mahmood e I Tenores di Bitti – ‘Come è profondo il mare’

Maninni ed Ermal Meta – ‘Non mi avete fatto niente’

Mr. Rain e Gemelli Diversi – ‘Mary’

Negramaro e Malika Ayane – ‘La canzone del sole’

Renga Nek – Medley delle loro hit

Ricchi e Poveri e Paola & Chiara – Medley di ‘Sarà perché ti amo’/’Mamma Maria’

Rose Villain e Gianna Nannini – Medley

Sangiovanni e Aitana . Medley di ‘Farfalle’ e ‘Mariposas’

Santi Francesi e Skin – ‘Hallelujah’

The Kolors e Umberto Tozzi – Medley dei più grandi successi di Umberto Tozzi

Stasera avremo il primo ‘vincitore’ di Sanremo: il primo classificato della quarta serata sarà infatti premiato. Il metodo di voto prevede che il televoto pesi per il 34%, mentre la giuria radio e la sala stampa per il 33% ciascuna: esattamente come accadrà nella seconda fase (quella a 5) della finale di domani. Non solo: al termine della serata, verrà stilata una classifica provvisoria che terrà conto di tutte le esibizioni fatte finora – cover comprese – ma ancora una volta verrà pubblicata solamente la top 5.

Anche stasera Amadeus sarà accompagnato sul palco da una co-conduttrice: dopo Marco Mengoni, Giorgia e Teresa Mannino, sarà il grande momento di Lorella Cuccarini. Non si tratta della prima volta all’Ariston nelle vesti di presentatrice: aveva condotto il Festival a fianco di Pippo Baudo nel 1993. In quell’occasione, tra i partecipanti vi erano Loredana Bertè (insieme alla sorella Mia Martini) e Nek (nella sezione dei giovani): entrambi saranno in gara stasera. All’esperienza di conduttrice di Cuccarini si aggiunge quella di concorrente, nel 1995 con ‘Un altro amore no’, valso il decimo posto. Anche in quell’edizione aveva incrociato alcuni volti che vedrà stasera: Ivana Spagna, Loredana Bertè e Fiorello. Presente anche Mango, padre di Angelina, che in quell’edizione si era classificato subito lei.

Salirà sul palco di Sanremo il cast della fiction ‘Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia’, che verrà trasmessa su Rai 1 domenica 11 e lunedì 12 in prima serata. Dopo quello di Giovanni Allevi, previsto un altro grande ritorno dopo un periodo difficile: Gigi D’Agostino sarà sulla Costa Smeralda per suonare le sue più grandi hit. Il Suzuki Stage di piazza Colombo sarà invece dedicato stasera ad Arisa, che condivide con Sanremo un legame speciale: non solo la vittoria del 2014 con ‘Controvento’ e nel 2009 con ‘Sincerità’ nella catergoria Nuove Proposte, ma anche altre sei partecipazioni e svariate comparsate, anche come co-conduttrice nel 2016.