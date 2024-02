Sanremo 2024, Rose Villain canta ‘Click boom!’: carriera e vita privata dell’artista

Tra i cantanti Big in gara a Sanremo 74, dal 6 al 10 febbraio, c’è anche Rose Villain, che debutta sul palco dell’Ariston per la prima volta in veste di concorrente (nel 2023 si era esibita con Rosa Chemical con una versione rivisitata di ‘America’ di Gianna Nannini). Il brano di Rose Villain in gara quest’anno si intitola ‘Click boom!’.

Origini

Il vero nome di Rose Villain è Rosa Luini, classe 1989, nata a Milano. È figlia dell’imprenditore Franco Luini e di Fernanda Melloni. Dopo la maturità classica si è trasferita negli Stati Uniti, prima in California, dove ha studiato al conservatorio specializzandosi in musica contemporanea e rock, e poi a New York. Ai tempi di Los Angeles Rosa cantava in una cover band chiamata The Villains, che suonava pezzi punk rock: è da lì che Rosa ha tratto ispirazione per il suo nome d’arte. Ha all’attivo un album in studio, ‘Radio Gotham’, uscito nel 2023. Finora ha pubblicato i seguenti singoli: ‘Get the Fuck Out of My Pool’ - 2016 ‘Geisha’ - 2016 ‘Kitty Kitty’ - 2017 ‘Don't Call the Po-Po’ - 2017 ‘Funeral Party’ - 2018 ‘SWOOP!’ - 2019 ‘Sneakers’ - 2019 ‘It's Snowing, Motherfucker’ - 2019 ‘Bundy’ - 2020 ‘Il diavolo piange’ - 2020 ‘Goodbye’ - 2020 ‘Elvis’ (con Gué Pequeno e Sixpm) - 2021 ‘Gangsta Love’ (feat. Rosa Chemical) - 2021 ‘Michelle Pfeiffer’ (feat. Tony Effe) - 2022 ‘Rari’ - 2022 ‘Lamette’ (feat. Salmo) - 2023 ‘Cartoni animati’ - 2023 ‘Io, me ed altri guai’ – 2023 Ha collaborato alle seguenti canzoni: ‘Don Medellín’ (Salmo feat. Rose Villain) - 2016 ‘Kanye Loves Kanye’ (con MDNT & Sixpm) - 2019 ‘Chico’ (Gué Pequeno feat. Rose Villain & Luchè) - 2020 ‘Stone Cold Digital’ (Dreamshade feat. Rose Villain) - 2021 ‘Soli’ (Giaime feat. Rose Villain) - 2021 ‘Eva+Eva’ (Annalisa feat. Rose Villain) - 2021 ‘Kandinsky’ (Don Joe feat. Ernia & Rose Villain) - 2021 ‘Piango sulla Lambo’ (Guè feat. Rose Villain) - 2022 ‘Fragole’ (Achille Lauro feat. Rose Villain) - 2023 ‘Blu’ (Yosh Whale feat. Rose Villain) - 2023

‘Click boom!’ Il titolo del brano che Rose Villain porta in gara a ‘Sanremo 74’, ‘Click boom!’, fa riferimento al rumore di un colpo di pistola. “Non riesco più ad essere lucida Il cuore parla e dice stupida” E ancora, “amore che è come un proiettile”. Canta Rose: “Ti ho fatto entrare nel mio disordine”. Nella serata dei duetti è attesa l’esibizione dell’artista con Gianna Nannini, per un medley.

Vita privata e curiosità

- Quando viveva a New York l’artista ha conosciuto Andrea Ferrara, produttore musicale noto col soprannome Sixpm. I due sono moglie e marito dal 2022. - Con Fabri Fibra e Geolier Rose Villain conduce ‘Nuova Scena - Rhythm + Flow Italia’ su Netflix. - È salita sul palco del Concertone del Primo Maggio a Roma. È stata anche co-conduttrice insieme al Mago Forest nel ‘GialappaShow’ alla fine del 2023.