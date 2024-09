Funerali di Totò Schillaci, in migliaia in cattedrale a Palermo. La figlia Nicole: “Mi manca, ma non soffre più”

Palermo, 20 settembre 2024 - E’ il giorno dei funerali di Totò Schillaci e la cattedrale di Palermo è gremita. Un lungo applauso ha accolto l'ingresso del bomber di Italia '90 morto dopo una lunga malattia. In tanti non hanno voluto rinunciare a dare l'ultimo saluto all'eroe delle Notti magiche. Tifosi ma anche semplici cittadini, visibilmente commossi, alcuni in lacrime per testimoniare l'amore non solo di Palermo all'ex attaccante azzurro. ''Ciao Totò, figlio di Palermo'', si legge su uno striscione della Curva nord. In chiesa circa mille le persone presenti, 800 posti a sedere e 200 in piedi nei transetti, la maggior parte delle persone è rimasta fuori, oltre le transenne. Il rito delle esequie è stato officiato da monsignor Filippo Sarullo, parroco della cattedrale. Al termine della celebrazione, la benedizione delle spoglie sarà impartita dall'arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice.

Folla di persone circonda la bara del calciatore Totò Schillaci al quartiere CEP di Palermo nel giorno del funerale (Ansa)

Ai funerali è presente anche il presidente della Figc Gravina. Accanto a lui il presidente del Palermo Dario Mirri e il sindaco Roberto Lagalla, insieme a migliaia di palermitani.

Ieri e l'altro ieri la camera ardente è stata visitata da migliaia di parenti, amici e soprattutto tifosi.

L’omelia

Lo striscione fuori dalla cattedrale di Palermo per i funerali di Schillaci

"Totò è il volto bello della Palermo che non molla", è uno dei passaggi dell’omelia pronunciata da monsignor Sarullo. "Totò ha trasmesso luce - ha aggiunto il parroco - anche attraverso i suoi occhi vivi ed eloquenti, amandovi come figlio, marito, papà, fratello, familiare, parente, amico. Ma in tanti oggi sono qui per ricordarlo come il calciatore delle notti magiche, perché ha fatto sognare l'Italia. In questi giorni tanti i messaggi, tanti i pensieri, tante le parole, tanto l'affetto dimostrato da parte del mondo del calcio e dello sport, delle istituzioni e del popolo; è stato un coro unanime di dispiacere, dolore, lacrime, ricordi, che attestano le qualità umane e professionali di un talento, di un fuoriclasse, di un grande della storia umana e calcistica che nasce e muore qui a Palermo, tra gente comune, e vive e si distingue nella scena internazionale, anzi mondiale, come campione prodigioso, una leggenda del calcio". Totè è stato "prima di tutto un battezzato, un uomo, un figlio, un fratello, un padre, un marito, un lavoratore, un amico, e da sempre un calciatore, fin da bambino. Totò rappresenta la favola, ha realizzato nella sua vita la favola, senza mai cambiare pelle, rimanendo sempre lo stesso, con l'animo gentile, generoso ed umile di sempre, col cuore grande e la testa sulle spalle di sempre. Ma come l'ha realizzata? Da persona seria e perbene. Non certo rimanendo a guardare o ad aspettare inerme ma guadagnandosela col sudore, il sacrificio, l'impegno, la dedizione, a testa bassa, come fanno i grandi eroi, senza mai chiedere o pensare che sia dovuto. La favola si realizza non attraverso followers e visibilità del momento, ma lavorando in silenzio, con umiltà, credendoci, come ha fatto lui". Un eroe del pallone, ha proseguito il parroco nella sua omelia, "un eroe della vita, un eroe del riscatto, un eroe che parte dal basso, da un quartiere di borgata, dove per farti spazio devi faticare, devi fare una scelta, sì, una scelta tra la via dei soldi facili e disonesti e la via del lavoro e il sacrificio, la via dell'onesta'. Il successo e la fama sono tali se si nutrono di valori come l'ha incarnati lui. L'immagine della Sicilia e della nostra Palermo è proprio questa, fatta di tante donne e tanti uomini che vogliono riscattarsi dalla condizione di miseria e spesso degrado a forza di sacrificio e lavoro, dimostrando a se stessi e agli altri di potercela fare, di poter cambiare un destino, per molti già segnato. Era qualcosa di impensabile il sogno di Totò. Lui ci ha creduto con tutte le sue forze, ostinatamente, andando controcorrente, pronto a tutto, superando ogni ostacolo, ogni avversità, anche contro il parere dei medici che all'età di 13 anni gli diagnosticarono un problema al ginocchio che gli avrebbe impedito di giocare".

Il ricordo della figlia Nicole

"Resterà sempre nel mio cuore. Avrei voluto condividere altri momenti con lui, ma non sarà possibile. Ho potuto vivere gli ultimi giorni con lui e ho visto quanto dolore ha provato. Mi manca tantissimo, ma almeno ha smesso di soffrire”, è la voce della terza figlia Nicole che si aggiunge a quella dei familiari e degli amici che piangono la scomparsa dell'attaccante palermitano. Lei con i fratelli, e con la moglie di Totò, Barbara Romano, sono in prima fila ai funerali che a breve inizieranno nella cattedrale di Palermo. “Ho bellissimi ricordi d'infanzia - aggiunge - quando veniva a trovarmi a Cernobbio, ero piccolissima. Poi, dopo il matrimonio con Barbara, giustamente è venuto meno ed ero io ad andare a trovarlo, principalmente nel periodo estivo. Vivevamo lontani, non c'è sempre stato, ma era sempre il mio papà. Voleva che noi fratelli, anche se abitiamo distanti, fossimo uniti e c'è riuscito”.

Nicole Schillaci non ha vissuto sotto i riflettori, né ha visto suo padre giocare e toccare l'apice della gloria con la maglia della nazionale italiana. “Per me - ricorda - era una persona normale, certo di cui essere fieri, ma normale, molto gentile, umile e con un grande cuore. Lascia tanti insegnamenti, ad esempio che ogni momento va vissuto pienamente, lui ha sempre lottato tantissimo. Era sempre in movimento, faceva sempre qualcosa, per settembre aveva tutto il calendario pieno di appuntamenti".