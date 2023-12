Angelina Mango a Sanremo 2024: chi è, famiglia e curiosità

Angelina Mango al Festival di Sanremo 2024. La giovanissima cantautrice vincitrice della sezione Canto di Amici di Maria De Filippi 2022 e arrivata seconda nella classifica generale del talent show di Canale 5 approda direttamente alla categoria Big dopo un'annata che dire fenomenale è poco.

Il suo successo è iniziato già all'interno di Amici: la sua è una voce fresca, giovane, ma anche unica, così come molto interessante è la sua scrittura. Una volta uscita dal talent show di Maria De Filippi, Angelina Mango è esplosa nel panorama musicale italiano.

I numeri parlano per lei: oltre 11 milioni di stream per la canzone'Che t’o dico a fa’'. Anche con la hit dell’estate 'Ci pensiamo domani' ha raggiunto la Top10 della classifica Airplay Radio Earone, totalizzando anche 17 milioni di visualizzazioni con il video ufficiale. Il brano, inoltre, è stato utilizzato per migliaia di contenuti video su TikTok, piattaforma sulla quale la cantautrice ha superato i 7 milioni di like, diventando anche la prima artista italiana ad aver trasformato il proprio tour in una serie pubblicata proprio su questa piattaforma.

Chi sono i genitori di Angelina Mango? La cantante 22enne, nata in provincia di Potenza ma napoletana d'adozione, ha sempre respirato e vissuto musica: la madre Laura Valente è stata voce femminile dei Matia Bazar dal 1990 al 1998 e ha dedicato la propria vita alla musica con progetti molto importanti anche da solista e cantautrice, mentre il padre è il compianto e indimenticato Pino Mango, autore di successi rimasti scolpiti nella storia della musica italiana come 'Rondine', 'Oro' e 'Lei verrà' tra i tanti.

Una curiosità: Angelina Mango è da prima del suo ingresso ad Amici fidanzata con Antonio Cirigliano, ovvero il chitarrista e arrangiaatore che l'accompagna sempre in tour. Antonio Cirigliano ha 24 anni ed è di Potenza.