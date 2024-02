Il Tre: perché si chiama così e qual è il suo vero nome

Quello de ‘Il Tre’ è senza dubbio uno dei nomi di maggiore sorpresa all'interno dell'elenco dei Big in gara al Festival di Sanremo 2024. Chi è ‘Il Tre’, in gara con il brano ‘Fragili’? Anzitutto il rapper romano 26enne è in attività dal 2015. Otto anni di carriera, svariati singoli, diverse decine di milioni di ascolti in streaming su Spotify e due album realizzati in studio all'attivo: ecco in sintesi la carriera de ‘Il Tre’ sino alla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024: il debutto di ‘Fragili’ nella prima serata del Festival.

Festival Sanremo 2024, 'Il Tre' sul Green Carpet

Il suo vero nome

Il suo vero nome è Guido Luigi Senia e spesso in alcuni brani il suo nome di battesimo emerge forte e chiaro, come avviene nel caso dei diversi capitoli del singolo di punta 'Cracovia', una sorta di manifesto della sua musica.

Perchè si chiama ‘Il Tre’

Perché Guido Senia ha scelto il nome d'arte ‘Il Tre’? A spiegarlo è stato lo stesso rapper durante alcune recenti interviste: "Il mio nome deriva da un periodo buio dal quale sono uscito tanti anni fa. In quel momento ho fatto affidamento sulla mia famiglia e, dato che siamo in tre, il numero mi è sembrato giusto. Anche perché sono nato il tre settembre" ha dichiarato a Repubblica.

Nessun riferimento modaiolo e nulla che racconti il suo modo di scrivere canzoni – Mr Rain, ad esempio, si chiama così perché si sente ispirato soprattutto quando piove -, ma un richiamo a se stesso e alla sua famiglia. Insomma, un “duro dal cuore di panna”.