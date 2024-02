Diretta Sanremo 2024, la quarta serata con duetti e cover. In apertura il saluto di Alberto di Monaco

Roma, 9 febbraio 2024 – Si alza il sipario di Sanremo 2024 per la quarta serata (qui la scaletta), dedicata alle cover. I 30 big in gara duetteranno con cantanti nazionali e internazionali. A calcare il palco dell’Ariston per primo sarà Sangiovanni con "Farfalle" - "Mariposas" insieme a Aitana 2. A chiudere le esibizioni saranno invece Renga e Nek con Medley Renga Nek Avl. Grande attesa anche per il ritorno di Lorella Cuccarini che, raccogliendo il testimone da Teresa Mannino, affianca alla conduzione Amadeus. In apertura il saluto di Alberto di Monaco. La serata sarà ricca di ospiti tra cui Pecco Bagnaia, Margherita Buy ed Elena Sofia Ricci. Da piazza Colombo il collegamento sarà con Arisa, al timone della Costa Smeralda Gigi D’Agostino. Voci di corridoio ventilano, poi, il ritorno dei Jalisse (che hanno cantato al Tg1 delle 20) dopo anni di assenza, ma non è detta l’ultima parola.

Sanremo 2024, Amadeus e Lorella Cuccarini

La diretta della quarta serata