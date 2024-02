Quarta serata Sanremo 2024, a che ora inizia e quando finisce il Festival. Gli orari di oggi

Sanremo, 9 febbraio 2024 – Continua il boom di ascolti per il Festival di Sanremo – nessuna terza serata aveva totalizzato uno share così alto dal 1995 – e ora tutto è pronto per la quarta serata, una delle più attese. A sfidarsi saranno infatti tutti e 30 i cantanti in gara, che si esibiranno con altrettante cover, affiancati da ospiti italiani e internazionali. Molti i generi in ballo, con pezzi che hanno fatto la storia della musica italiana e mondiale. A che ora inizierà (e finirà) la serata?

Lorella Cuccarini e Amadeus (Roberto Garavaglia/ag. Aldo L)

Innanzitutto bisogna distinguere tra lo slot e l’effettivo inizio della diretta: la porzione di palinsesto dedicata alla quarta serata di Sanremo ha inizio alle 20.40, ma il collegamento con l’Ariston non dovrebbe cominciare effettivamente prima delle 20.45. Per chi volesse sintonizzarsi prima, alle 20.30 avrà inizio il ‘PrimaFestival’, l’”l’appuntamento quotidiano di news e approfondimenti” su Sanremo, condotto da Paola e Chiara e dai tiktoker Daniele Cabras e Mattia Stanga: previste interviste agli artisti, ad Amadeus e altre curiosità.

La prima parte della serata sarà compresa tra le 20.45 e le 23.53 circa, quando la linea sarà passata all’edizione notturna del Tg1, che dovrebbe chiudersi entro 60 secondi. Alle 23.54 torneremo quindi all’Ariston, dove la competizione continuerà fino alle 1.30; tuttavia, è quasi certo che la diretta durerà per un altro quarto d’ora almeno, come nelle scorse serate. Amadeus dovrà dopotutto incoronare il vincitore delle cover, e televoto, annuncio dei risultati e premiazioni richiedono i loro tempi.

Alle 1.30 (ma per le ragioni espresse prima, molto probabilmente si tarderà) è previsto ‘Viva Rai 2… Viva Sanremo!’, lo spin-off sanremese della celebre trasmissione solitamente mattutina di Fiorello. Per questa settimana il glass box romano ‘si è trasferito’ difronte al Teatro Ariston, dove il comico – accompagnato come sempre da Fabrizio Biggio e Mauro Casciari – commenterà la serata appena conclusa. La diretta dall’’Aristonello’ sarà chiusa verso le 2.25.