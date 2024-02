Sanremo 2024, la conferenza stampa di oggi in diretta. Cosa ci aspetta nella quarta serata

Sanremo, 9 febbraio 2024 – Dopo aver incassato un altro successo di ascolti, Amadeus è pronto a presentare in conferenza stampa (h 12.30 circa) la quarta serata di Sanremo 2024. Al suo fianco Lorella Cuccarini che raccoglie il testimone da Teresa Mannino, ieri protagonista sul palco dell’Ariston. Nel menù di stasera la sfida fra le cover. Tornano sul palco tutti e 30 i big che si esibiranno in duetto con le canzoni del passato, non necessariamente lontano. Sappiamo già chi canterà con chi. Quello che ancora non sappiamo è l’ordine di uscita degli artisti. Amadeus si appresta a svelare questo e altri dettagli della serata. C’è intanto una prima notizia di giornata, ancora senza conferme ufficiali: i Jalisse tornano al Festival.

La conferenza stampa in diretta