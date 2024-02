Classifica serata cover Sanremo 2024: come si decide il vincitore e cosa succede in caso di parità

Sanremo, 9 febbraio 2024 – Mancano poche ore all’apertura della penultima serata di Sanremo: quella delle cover, che vedrà i 30 cantanti in gara esibirsi con brani che hanno fatto la storia della musica, accompagnati da ospiti italiani e internazionali. Si può dire che stasera si avrà il ‘primo vincitore’ di quest’edizione del Festival, in quanto è prevista la premiazione per la cover migliore. Il metodo di punteggio sarà lo stesso che verrà utilizzato nella seconda fase della finale di domani, quella a cinque.

Le opinioni degli spettatori a casa, che per quest’edizione sono tantissimi, peserà per il 34% sui risultati finali di questa sera. Il pubblico potrà votare mandando un sms con il codice dell’interpretazione preferita al 475 475 1, oppure via telefono fisso chiamando l’894 001. Nel primo caso il costo è di 50 centesimi, nel secondo di 51.

Stando al regolamento di Sanremo 2024, la giuria radiofonica – che conterà per il 33% sul risultato – è composta da “da emittenti radiofoniche, nazionali e locali, individuate secondo criteri di rappresentanza dell’intero territorio italiano”. Si tratta di un’innovazione di quest’edizione, che va a sostituire la giuria demoscopica, che era formata da centinaia di persone comuni ma regolari consumatrici di musica.

La sala stampa, ormai un pilastro per le classifiche sanremesi, è “composta da rappresentanti dei media accreditati al Festival (carta stampata, televisioni e web, eccetto web radio) specializzati nel settore”, ad eccezione delle web radio. Il loro parere avrà un peso del 33%, al pari della giuria della radio.

Nella remota possibilità che vi fosse un ex aequo, il regolamento del Festival illustra diverse modalità di spareggio. Innanzitutto, a fare la differenza sarebbe il televoto: se due interpretazioni avessero la stessa percentuale di gradimento, vincerebbe quella che ha ottenuto più voti dagli spettatori. Nel caso in cui vi fosse un’ulteriore parità, a spuntarla sarebbe il voto della sala stampa. Infine, nella quasi impossibile eventualità di un terzo ex aequo, vincerebbe il brano più apprezzato dalla giuria della radio.

Alla fine della serata, dopo la premiazione del miglior interprete, verrà stilata la classifica complessiva che terrà conto di tutte le votazioni delle precedenti serate. Tuttavia, agli spettatori sarà resa nota solo la top 5: per la classifica intera, bisognerà aspettare l’inizio della quinta serata. Questi risultati verranno sommati alla classifica scaturita dalla finale, che eleggerà i 5 ‘super’ finalisti. Nella finale a 5, tutti i precedenti punti saranno cancellati, e a determinare il vincitore saranno televoto (34%), sala stampa (33%) e giuria della radio (33%).