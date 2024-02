John Travolta, il Ballo del qua qua, il compenso di Sanremo e le polemiche social: cosa è successo

Sanremo, 8 febbraio 2024 – John Travolta sale sul palco dell’Ariston, fa lezioni di ballo ad Amedeus, poi esce e raggiunge l’area dell’Aristonello (la zona allestita per lo show di Fiorello) dove insieme allo showman italiane si esibirà (insieme ad Amadeus) nel Ballo del qua qua.

John Travolta e il Ballo del qua qua

Una presenza e un’esibizione, nella seconda serata del Festival di Sanremo 2024, che hanno scatenato varie polemiche sui social, e non solo. Molti, infatti, paiono non ritenere all’altezza del personaggio, il balletto effettuato da un mito del cinema e del ballo (da “Febbre del sabato sera” a “Grease” passando per Pulp Fictin e la gara di ballo con Uma Thurman) soprattutto in relazione al compenso riservato a Travolta.

L’hashtag #imbarazzante

Sui social (X in particolare) spopola l’hashtag #imbarazzante nella cui categoria è finita anche l’esibizione di Jhon Travolta nel Ballo del qua qua a Sanremo 2024 insieme a Fiorello e Amadeus con video e commenti.

Il compenso di Travolta

In particolare si mette in relazione il balletto “da bambini” compenso riservato a John Travolta (la cifra esatta non si conosce ma c’è chi parla di un milione di euro. Nel 2006, nella sua precedente partecipazione al Festival, Travolta ottenne un compenso di 450mila euro).

Travolta non mette il cappello

Dopo le lezioni di ballo ad Amadeus, John Travolta è uscito dall’Ariston dove insieme a Fiorello si è esibito nel Ballo del qua qua (portato al successo da Romina Power nel 1981).

Qui dopo alcune battute con il comico siciliano Travolta si è rifiutato di mettere il cappello a becco d’anatra (indossato invece da Fiorello e Ama) dicendo “Mi sa che mi va stretto”. Poi il balletto insieme a un corpo di ballo travestito da paperelle gialle.

Polemiche social

Come detto l’hashtag imbarazzante sta spopolando e anche Selvaggia Lucarelli sul Instagram ha commentato: “Sinner sempre più pentito”, facendo riferimento alla decisione del tennista italiano di non partecipare a Sanremo 2024 e al Ballo del qua qua ballato da Jhon Travolta.

Il caso pubblicità occulta

Non bastassero le polemiche sull’esibizione (che in ogni caso fanno bene all’audience del Festival alimentandone la popolarità) di Jhon Travolta, spunta anche una questione “pubblicità occulta”. Mentre infatti è sul palco dell’Ariston insieme a Travolta (“Un mio mito”, dice Amadeus), il conduttore ha invitato il figlio (in prima fila insieme alla moglie) a filmarlo mentre balla con il protagonista de’ “La febbre del sabato sera” dicendo al figlio “fai le foto che poi le devo postare sui miei social”, aggiungendo subito dopo: “I miei social sono televideo”. Un riferimento a quanto avvenuto l’anno scorso con Chiara Ferragni e che portò Agcom a sanzionare la Rai con 170mila euro di multa per “pubblicità occulta” dopo aver scattato alcune foto con la influencer postandole pubblicamente su Instagram, configurando una pubblicità al social media.