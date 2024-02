Sanremo, John Travolta e la “maledizione dei piedi”

Sanremo, 8 febbraio 2024 – John Travolta, un'ospitata fatta coi piedi. L'attore italo-americano è al centro delle polemiche non solo per la dimenticabile gag col Ballo del qua qua (a cui si è prestato con un'espressione disarmante), ma, più seriamente, per l'esibizione prolungata delle sue scarpe inquadrate in primo piano con il logo bene in vista durante il balletto con Amadeus.

Dalla Cabello al Ballo del qua qua: la maledizione dei piedi di Travolta al Festival di Sanremo

Pubblicità occulta? Può essere, visto quel che è accaduto l'anno scorso con Ferragni e Instagram. Ma non è la prima volta che Travolta cade in, o per meglio dire, sui piedi.

Nel 2006 fu protagonista di un'altra discutibile gag con Victoria Cabello durante il Festival edizione Panariello. "Da molti giorni avevo mal di piedi per via dei tacchi e mi venne l'idea di chiedere proprio a Travolta di massaggiarmeli”.

L'attore si prestò anche se, nemmeno quella volta, con grande entusiasmo. A proposito del suo ingaggio, Amadeus ha rivelato che Travolta ha ricevuto un solo "rimborso spese”, poiché è stato lui stesso a chiedere di venire in Riviera. La prossima volta meglio che venga con le infradito.