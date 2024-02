Sanremo 2024, la diretta della seconda serata

19:11

Anticipazioni sulla terza serata

Nella terza serata del Festival di Sanremo di giovedì 8 febbraio si replica il meccanismo della seconda: quindici artisti sul palco, presentati dagli altri quindici, con gli abbinamenti scelti per sorteggio. Identico anche il meccanismo della votazione: a fine serata sarà stilata una nuova classifica, in base al gradimento della nuova giuria delle Radio e del Televoto, e saranno annunciate le prime cinque posizioni. La co-conduttrice della serata è Teresa Mannino, all'Ariston si riaffaccia anche Gianni Morandi, che affiancò Amadeus l'anno scorso, per un festival fatto tutto "di amici". Direttamente dall'Australia ritorna a Sanremo, dopo oltre 20 anni dal Gladiatore, Russell Crowe con la sua band Indoor Garden Party. Eros Ramazzotti festeggia 40 anni di Terra Promessa, con la quale vinse tra le Nuove Proposte. A piazza Colombo arrivano Paola & Chiara, sul palco galleggiante c'è Bresh. Stefano Massini e Paolo Jannacci propongono l'inedito L'uomo nel Lampo, brano di forte impatto dedicato alle morti sul lavoro. La vetrina della fiction è per Sabrina Ferilli, protagonista della nuova serie Gloria, per la regia di Fausto Brizzi, in arrivo dal 19 febbraio su Rai1.