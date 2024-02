Classifica seconda serata Sanremo 2024: televoto e giuria delle radio. Come funziona

Tutto pronto per la seconda serata del Festival di Sanremo. La prima serata ha fatto registrare ascolti record, con oltre il 65% di share. Questa sera al fianco di Amadeus ci sarà Giorgia, nelle vesti di co-conduttrice. La classifica provvisoria (decisa dalla sala stampa), frutto della serata di martedì, vede in testa Loredana Berté seguita da Angelina Mango. Terzo posto per Annalisa, quarto Diodato e quinto Mahmood. Tutto potrebbe essere rimesso in discussione già questa sera. Oggi si esibiranno 15 cantanti e cambia il meccanismo che decreta la classifica provvisoria.

Ecco dunque cosa succederà questa sera. Oggi, mercoledì 7 febbraio, si esibiscono 15 cantanti. Novità di quest’anno: saranno presentati dai colleghi che “riposano”. Gli abbinamenti sono rigorosamente casuali, a dispetto di qualsiasi amicizia, e sono avvenuti tramite sorteggio. A fine serata verrà quindi compilata una nuova classifica. La classifica verrà stilata con il voto della nuova giuria delle Radio (rappresentativa delle emittenti nazionali, regionali e locali) e del Televoto. Una volta concluse le esibizioni e le votazioni verranno comunicati i primi cinque classificati della serata.

Co-conduttrice di oggi Giorgia che festeggerà anche i 30 anni di E Poi. Arriva all'Ariston John Travolta. Torna ad esibirsi anche Giovanni Allevi, reduce da due anni di battaglia contro il mieloma multiplo. In quota fiction Leo Gassmann, che interpreta Califano, il cast di Mare fuori e la Nuova Orchestra Santa Balera per i 70 anni di Romagna mia. Da A piazza Colombo è atteso Rosa Chemical, Bob Sinclar fa ballare la nave Costa Smeralda.

Domani, per la terza serata, è previsto lo stesso meccanismo del giorno prima: 15 artisti sul palco, presentati dagli altri 15. Stesso sistema anche per la votazione e per la classifica (verrà quindi fornita la top 5 della serata).