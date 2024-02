Diretta Sanremo 2024, scaletta della seconda serata e ordine di uscita dei cantanti

11:37

I vertici Rai: "Uno spettacolo straordinario"

"Quello andato in scena ieri sera sul palco del Teatro Ariston è stato uno spettacolo straordinario che non è semplice intrattenimento o una rassegna di canzoni: intorno alla musica, Amadeus - insieme a Marco Mengoni e con la complicità di Fiorello - ha costruito uno spettacolo fatto di leggerezza, ma capace anche di offrire spunti di riflessione sul tempo nel quale viviamo, sulle sue luci e sulle sue ombre". Così l'amministratore delegato Rai Roberto Sergio e il direttore generale Giampaolo Rossi dopo la prima serata del 74° Festival della Canzone Italiana. "Ad Amadeus, insieme a un grande in bocca al lupo per il prosieguo del Festival - aggiungono Sergio e Rossi - va il nostro ringraziamento per essere, come Direttore artistico e padrone di casa, un grandissimo interprete dello spirito del servizio pubblico, capace di includere, di divertire, di parlare un linguaggio veramente universale e di liberare tutta l'energia della musica. Davvero per tutti. E un grazie a tutte le donne e gli uomini della Rai che sono dietro questa immensa macchina produttiva, quasi unica in Europa. Sono loro la nostra vera forza. Grazie, infine, a tutti i giornalisti che finalmente - dopo tre anni difficili - sono tornati in gran numero a questo Festival e contribuiscono al suo racconto e al suo successo".