Sanremo 2024, il programma della terza serata: chi canta e gli ospiti

Sanremo, 8 febbraio 2024 – Terza serata di Sanremo 2024. Dopo la commozione con il maestro Giovanni Allevi, il siparietto dance (con polemiche social) di John Travolta e la grazia infinita della voce di Giorgia, oggi si riparte con la gara. Ma non solo. Ad affiancare Amadeus ci sarà la comica siciliana Teresa Mannino, ma sul palco dell'Ariston sono attesi anche molti super ospiti.

Sanremo 2024: Amadeus sul palco con Giorgia durante la seconda serata (Ansa)

La gara: chi canta stasera

Come già avvenuto ieri, anche nella terza serata si esibiranno 15 cantanti in gara. La formula di quest'anno prevede che a presentarli siano gli altri 15 artisti che si sono esibiti nella seconda serata. Gli abbinamenti tra gli interpreti e i presentatori saranno decretati da un'estrazione a sorte che avrà luogo durante la conferenza stampa della mattina, durante la quale sarà annunciato anche l'ordine di uscita. Alla fine ci sarà il voto della Giuria della Radio a cui si sommerà quello del pubblico da casa tramite televoto. Alla fine della serata saranno comunicati i primi cinque classificati.

Questi i cantanti (in ordine alfabetico) e relativi brani: Alessandra Amoroso con 'Fino a qui', Angelina Mango con 'La noia', Bnkr44 con 'Governo punk', Diodato con 'Ti muovi', Fiorella Mannoia con 'Mariposa', Ghali con 'Casa mia', Il Tre con 'Fragili', La Sad con 'Autodistruttivo', Maninni con 'Spettacolare', Mr. Rain con 'Due altalene', Negramaro con 'Ricominciamo tutto', Ricchi e Poveri con 'Ma non tutta la vita', Rose Villain con 'Click boom!', Sangiovanni con 'Finiscimi', Santi Francesi con 'L’amore in bocca'.

Gli ospiti sul palco

Il super ospite internazionale sarà Russell Crowe. La star di Hollywod sarà all'Ariston nelle vesti di cantante e musicista, sul palco infatti salirà con la sua band. Spazio poi a due voci storiche della canzone italiana: Gianni Morandi ed Eros Ramazzotti. Quest'ultimo festeggerà i 40 anni del suo primo successo 'Terra promessa', con cui nel 1984 vince nella categoria Nuove Proposte. Ci saranno poi gli attori Sabrina Ferilli, che presenterà la nuova fiction 'Gloria', ed Edoardo Leo, protagonista dell'altra fiction 'Il clandestino', mentre Stefano Massini e Paolo Jannacci dedicheranno una canzone ai morti sul lavoro.

Il festival fuori dall'Ariston

Stasera in Piazza Colombo si esibiranno Paola & Chiara, già protagoniste della scorsa edizione del Festival, mentre sulla Costa Concordia ci sarà il rapper Bresh.